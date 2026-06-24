El Gobierno avanza en su plan para modificar los convenios colectivos de trabajo. La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, comenzó a enviar notificaciones tanto a empresas como sindicatos para rediscutir más de 800 marcos regulatorios.

El objetivo de la convocatoria es adecuar los marcos regulatorios a la reforma laboral en sectores estratégicos y promover una actualización de las relaciones laborales en distintas actividades económicas.

La decisión del oficialismo responde a lo establecido a la Ley de Modernización Laboral, que puso fin a la ultraactividad. Este principio jurídico permitía que los convenios mantuvieran su vigencia de forma automática si no se firmaba uno nuevo.

Con el cambio normativo, la cartera laboral busca promover una actualización rápida de las relaciones laborales en diversas actividades.

Reforma laboral: cuáles son los principales sectores que deberán renegociarse

Aunque no hay plazos confirmados, la primera tanda de revisiones abarca a los sindicatos con mayor peso específico. Se trata de organizaciones con gran capacidad de movilización y relevancia en la actividad económica nacional.

En el listado inicial sobresalen gremios de alto perfil como Aceiteros, Bancarios, Camioneros y el sector de la Construcción. También se incluyeron Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y el área Aeronáutica. La medida alcanza tanto a los pilotos como al personal privado, marcando una revisión integral del sector transporte.

Julio Cordero, secretario de Trabajo JUAN VARGAS

La citación oficial también llega a actividades ligadas a la logística y la energía. Concretamente, están bajo revisión convenios de Estaciones de Servicio, Ferroviarios, Petroleros, Marítimos, Portuarios y la industria del Neumático.

Además, la nómina se extiende hacia sectores clave de la producción y los servicios generales. Incluye a la Industria Lechera, Textiles, Químicos, Plásticos y Seguridad Privada. También deberán renegociar Entidades Deportivas y Futbolistas Agremiados, junto con los Trabajadores de Prensa y la televisión abierta y por cable.

El rechazo de la CGT y la denuncia de flexibilización

Dentro de la CGT consideran que la renegociación masiva funciona como una “pantalla” para avanzar en una flexibilización laboral de hecho. El temor principal es el recorte de “conquistas históricas” obtenidas por los trabajadores.

Asimismo, la central obrera advierte que se busca modificar las jornadas de trabajo y los sistemas de categorías. Según el análisis gremial, la presión oficial apunta a transformar las condiciones operativas de cada sector.

A pesar de la postura general de la CGT, algunos sindicatos decidieron desmarcarse y aceptar el diálogo. Es el caso de SOESGyPE, el gremio de Estaciones de Servicio liderado por Carlos Acuña, que anunció que acepta la rediscusión que plantea el área que lidera Cordero.