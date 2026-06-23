Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) permiten dolarizar ahorros y participar en los mercados globales desde una cuenta local. De todas maneras, detrás del tamaño de las grandes marcas internacionales existen variables financieras estratégicas que los operadores experimentados analizan para diferenciar un negocio sólido de una moda pasajera.

En el mercado financiero argentino, los Certificados de Depósito Argentinos se consolidaron como una de las herramientas de renta variable más utilizadas por los ahorristas.

Estos instrumentos representan fracciones de acciones de empresas extranjeras (o de fondos cotizados ETFs) que cotizan en mercados internacionales.

Al adquirir un Cedear, el inversor opera en pesos (o en dólares en los segmentos habilitados) y obtiene un activo cuyo valor está atado a dos variables independientes : la evolución de la cotización de la empresa en su mercado de origen y la variación del tipo de cambio implícito, conocido como Contado con Liquidación (CCL).

A diferencia de la inversión tradicional en plazos fijos o títulos públicos, el Cedear traslada el riesgo desde el ámbito local hacia el desempeño de corporaciones e industrias globales. Por este motivo, los inversores institucionales y los operadores experimentados aplican criterios de análisis fundamental y gestión de carteras para evaluar la viabilidad de los negocios subyacentes a largo plazo.

La solidez del negocio: ¿cómo genera dinero la empresa?

El primer paso del análisis experto consiste en desarmar el modelo de ingresos de la compañía que respalda al certificado. Los inversores con experiencia buscan comprender con precisión de dónde vienen los ingresos y qué tan estables son esos canales en distintas fases del ciclo económico.

Para ello, se clasifican las fuentes de ingresos según su predictibilidad. Las empresas que operan con modelos de suscripción periódica o contratos de largo plazo, comunes en el sector de software como servicio (SaaS) o en las empresas de servicios públicos (utilities), ofrecen flujos de caja más estables que aquellas que dependen de ventas únicas o de decisiones discrecionales del consumidor, como el turismo o los bienes de lujo.

Un negocio sólido se caracteriza por una baja dependencia de un único cliente o de un solo producto. La concentración excesiva en una sola línea de negocios incrementa la vulnerabilidad de la firma ante cambios tecnológicos o regulatorios.

Crecimiento de ingresos y ganancias: la tendencia de fondo

El seguimiento de los estados contables trimestrales y anuales permite observar la trayectoria de dos métricas contables fundamentales:

Ingresos totales (revenue)

Mide la facturación bruta de la compañía. Los analistas buscan un crecimiento sostenido a lo largo de los años que supere, como mínimo, la tasa de inflación del mercado donde opera la firma.

Si una empresa eleva sus ganancias pero sus ingresos están estancados, es probable que el crecimiento se deba a un recorte temporal de gastos y no a una expansión real del negocio.

Ganancia neta (net income)

Es la utilidad final que queda en la caja tras restar todos los costos operativos, impositivos y financieros. La evolución histórica de la ganancia neta confirma si la escala del negocio se traduce en valor real para los accionistas.

Rentabilidad y márgenes: la eficiencia operativa

La capacidad de una corporación para transformar la facturación en ganancias limpias se mide a través de los márgenes porcentuales. El análisis experto prioriza el monitoreo de dos ratios específicos:

Margen bruto

Es el porcentaje que queda de las ventas tras descontar los costos directos de producción o prestación del servicio:

Margen bruto = ((Ventas - Costo de bienes vendidos) / Ventas) * 100

Un margen bruto elevado y estable en el tiempo indica que la empresa posee poder de fijación de precios (pricing power). Es decir, puede trasladar el aumento de sus costos al consumidor final sin perder volumen de ventas.

Fuente: Reuters Fuente: Reuters

Margen operativo

Mide la rentabilidad del núcleo del negocio, descontando los gastos de administración, comercialización e investigación, pero antes de impuestos e intereses financieros.

Las empresas del sector tecnológico o de servicios suelen presentar márgenes operativos superiores a las firmas industriales o de consumo masivo , debido a que requieren menores costos de infraestructura física por cada dólar adicional que facturan.

Ventajas competitivas duraderas (economic moats)

El concepto de “foso económico”, popularizado en las finanzas corporativas, describe la capacidad de una empresa para mantener sus ventajas frente a la competencia y proteger sus beneficios a lo largo del tiempo. Los inversores experimentados buscan identificar qué tipo de ventaja protege a la compañía:

Efecto de red

Ocurre cuando el valor de un servicio se incrementa a medida que más personas lo utilizan, un rasgo característico de las plataformas de comunicación y los procesadores de pagos de uso masivo.

Altos costos de cambio

Se presenta cuando para el cliente (ya sea un individuo o una corporación) resulta financieramente costoso o logísticamente complejo migrar hacia otro proveedor, lo que garantiza la retención y la previsibilidad de los ingresos de la firma actual.

Ventajas de costos

La escala masiva de producción permite a ciertas compañías fabricar o distribuir productos a un costo unitario que los competidores más chicos no pueden replicar, sosteniendo su liderazgo en momentos de contracción del consumo.

Sector y tendencias de largo plazo

El desempeño de las compañías está condicionado por la industria a la que pertenecen, no operan de forma aislada y, frente a esa condición, los inversores clasifican los sectores según su comportamiento frente al ciclo económico:

Sectores defensivos

Incluyen salud, consumo básico (alimentos, limpieza) y servicios públicos. Sus ingresos muestran baja sensibilidad a las recesiones, ya que la demanda de sus bienes se mantiene estable de forma independiente al contexto macroeconómico.

Sectores cíclicos

Comprenden finanzas, energía, materiales básicos y tecnología industrial. Sus resultados están fuertemente acoplados al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) global. Tienden a registrar un alto desempeño en periodos de expansión económica y contracciones severas durante las recesiones.

El análisis de Cedears de largo plazo implica evaluar si la empresa se encuentra alineada con tendencias demográficas o tecnológicas estructurales (como la transición energética o la automatización) o si, por el contrario, pertenece a una industria madura expuesta a la obsolescencia.

Valuación relativa: ¿está cara o barata la acción?

Comprar una excelente empresa a un precio excesivo puede traducirse en un rendimiento financiero deficiente. Para estimar si la cotización de mercado es razonable, los operadores utilizan múltiplos de valuación de forma comparativa frente al promedio histórico de la firma y frente a sus competidores directos.

El ratio más difundido es el P/E (Price-to-Earnings o Relación Precio-Ganancia): P/E = Precio por Acción / Ganancia por Acción (BPA)

Este indicador señala cuántos años de ganancias de la empresa está pagando el inversor al comprar la acción a los precios actuales de mercado.

Imagen ilustrativa

Ejemplo

Un P/E de 20 significa que, si las ganancias anuales de la empresa se mantuvieran constantes, se requerirían 20 años para cubrir el precio pagado por la acción.

Los sectores de alto crecimiento tecnológico suelen cotizar a múltiplos P/E elevados porque el mercado descuenta que sus ganancias futuras se multiplicarán rápidamente, mientras que los sectores tradicionales suelen presentar múltiplos más bajos.

Diversificación geográfica y sectorial

La construcción de una cartera equilibrada de Cedears requiere evitar la concentración de riesgos. Los inversores profesionales distribuyen el capital combinando activos que respondan a diferentes geografías y factores económicos.

Por ejemplo, un portafolio compuesto únicamente por empresas de plataformas digitales se encuentra expuesto de forma unificada a las variaciones de las tasas de interés internacionales o a regulaciones antimonopolio.

La incorporación de Cedears vinculados al sector energético o de consumo masivo aporta estabilidad, dado que estos sectores suelen presentar una baja correlación operativa con los activos tecnológicos.

La liquidez del Cedear en el mercado local

Un factor exclusivamente local pero crítico es el volumen de negociación del certificado en la bolsa argentina (BYMA). No todos los Cedears tienen la misma fluidez operativa.

Las empresas de mayor capitalización global suelen concentrar el mayor volumen diario en pesos , lo que garantiza una entrada y salida rápida del activo sin alterar significativamente su cotización.

Los Cedears de empresas menos conocidas o de nicho pueden presentar baja liquidez, lo que ensancha el spread (la diferencia de precio entre la punta compradora y la punta vendedora) y dificulta la venta rápida del instrumento en momentos de volatilidad.

El riesgo cambiario y la dinámica del dólar

Dado que el Cedear representa una acción cotizada en el exterior, su precio en pesos locales incorpora de forma directa las variaciones del tipo de cambio Contado con Liquidación (CCL).

Si el precio de la acción en Nueva York permanece sin cambios pero el dólar financiero local sube un 5%, el precio del Cedear en pesos tenderá a registrar un incremento similar por arbitraje. De igual manera, una apreciación del peso local frente al dólar financiero reducirá la cotización en pesos del certificado , aun cuando la empresa subyacente mantenga un desempeño positivo en Wall Street.

La política de dividendos

Cuando las empresas internacionales obtienen ganancias líquidas, pueden optar por reinvertir el total de los fondos en el negocio o distribuir una porción entre sus accionistas en forma de dividendos.

Los inversores de Cedears tienen derecho a percibir estos dividendos en dólares cable en sus cuentas locales, de forma proporcional al ratio de conversión del certificado.

Las empresas maduras de sectores tradicionales (como finanzas o consumo) suelen ofrecer una tasa de rendimiento por dividendos (Dividend Yield) constante, lo que proporciona un flujo periódico de divisas para carteras de perfil más conservador.

Horizonte de inversión y tolerancia al riesgo

La renta variable internacional demanda un horizonte temporal medido en años. La volatilidad de corto plazo provocada por anuncios de tasas de interés de los bancos centrales o tensiones geopolíticas puede generar oscilaciones marcadas en las cotizaciones.

El análisis fundamental se apoya en la premisa de que los precios de mercado terminan convergiendo con los resultados reales del negocio en el largo plazo, lo que requiere paciencia operativa y tolerancia a las fluctuaciones transitorias por parte del ahorrista.

Errores frecuentes al elegir Cedears

Confundir la popularidad de una marca con un buen negocio

Comprar certificados de una empresa solo porque sus productos son de uso diario , sin verificar sus niveles de endeudamiento financiero o la evolución de sus márgenes de ganancia.

Ignorar los ratios de conversión

Cada Cedear representa una fracción específica de la acción original (por ejemplo, una relación de 10:1 o 30:1). Los inversores principiantes suelen creer erróneamente que están comprando una acción completa al mirar el precio unitario en pesos del certificado en el panel local.

Guiarse solo por rendimientos pasados

Seleccionar un Cedear basándose exclusivamente en el porcentaje de suba que registró el mes anterior, asumiendo de forma lineal que esa tendencia se mantendrá, lo que suele exponer al capital a ingresar en el punto más alto del mercado.

Desconocer el impacto del dólar financiero

Adquirir Cedears en pesos durante periodos de fuerte volatilidad cambiaria local, sin comprender que una posterior estabilización o baja del CCL afectará la cotización del activo medido en moneda local.