En esta noticia Dividendos en agosto: calendario de empresas

Agosto vuelve a poner a los dividendos en el centro de la estrategia de muchos inversores. Durante el mes, distintas compañías internacionales distribuyen parte de sus ganancias entre los accionistas, un movimiento que también puede beneficiar a quienes operan desde la Argentina mediante Certificados de Depósito Argentinos, más conocidos como Cedears.

Estos instrumentos permiten invertir en empresas que cotizan en mercados del exterior sin necesidad de abrir una cuenta fuera del país.

Cada Cedear representa una determinada cantidad de acciones de la compañía extranjera, según el ratio de conversión establecido para cada certificado. Por ese motivo, cuando la empresa paga un dividendo, el inversor local tiene derecho a recibir el monto proporcional a la cantidad de Cedears que posee.

Dividendos en agosto: calendario de empresas

Las empresas que reparten dividendos en agosto pertenecen a sectores muy diversos, entre ellos consumo masivo, energía, salud, industria, tecnología y servicios financieros.

Algunas mantienen políticas de pagos trimestrales, mientras que otras realizan distribuciones semestrales o extraordinarias, de acuerdo con sus resultados y las decisiones de sus directorios.

Viernes 7 de agosto

Para el viernes 7 están previstos los pagos de Mastercard, Costco Wholesale y Bank of New York Mellon.

Las tres compañías cuentan con programas de Cedear. El importe que recibe el inversor argentino no equivale necesariamente al dividendo completo por acción o ADR.

El monto depende del ratio de conversión de cada certificado, además de las retenciones y los gastos aplicables.

Lunes 10 de agosto

El lunes 10 están previstos los pagos de ING Groep, Deere & Company, American Express y Blackstone.

Itaú Unibanco no debe incluirse en este grupo. El ADR de Itaú tiene una fecha exdividendo del 4 de agosto y una fecha de pago prevista para el 9 de septiembre de 2026.

En el caso de ING, el activo de respaldo es un ADR. Por ese motivo, el pago debe atravesar el circuito del depositario internacional antes de ser distribuido entre los tenedores locales.

Martes 11 de agosto

El 11 de agosto están previstos los pagos de Texas Instruments y Nucor.

Miércoles 12 de agosto

Las Vegas Sands tiene previsto realizar su pago el 12 de agosto. El Cedear local está respaldado por el ADR de la compañía estadounidense.

Jueves 13 de agosto

Apple tiene prevista la distribución de su dividendo trimestral el 13 de agosto. La compañía informó que el pago corresponde a los accionistas registrados según el calendario establecido por el emisor.

Para acceder al cobro, el inversor debía haber comprado el Cedearantes de la fecha exdividendo. Comprar el certificado el día del pago no genera el derecho a recibir esa distribución.

Viernes 14 de agosto

El viernes 14 están previstos los pagos de Realty Income, AbbVie, Colgate Palmolive, Accenture y Marsh McLennan.

Realty Income merece una consideración particular porque su Cedear forma parte de los nuevos programas incorporados al mercado local durante mayo de 2026.

La compañía mantiene una política de dividendos mensuales, por lo que puede aparecer reiteradamente en los calendarios de distribución.

Lunes 17 de agosto

Para el lunes 17 están previstos los dividendos de Procter & Gamble, Abbott Laboratories y Baker Hughes.

Ese día es feriado en la Argentina. Por lo tanto, aunque las compañías puedan realizar el pago en el mercado de origen, la fecha no debe interpretarse automáticamente como el día efectivo de acreditación en una cuenta local .

Miércoles 19 de agosto

El miércoles 19 está previsto el pago de Caterpillar, fabricante estadounidense de maquinaria industrial, equipos de construcción y motores.

Jueves 20 de agosto

El calendario incluye un pago de Petrobras relacionado con sus acciones ordinarias y preferidas negociadas en Brasil.

Estos títulos deben distinguirse de los Cedears respaldados por ADRs de Petrobras. Aunque el emisor es la misma compañía, el activo subyacente y el circuito de liquidación son diferentes, por lo que pueden existir distintas fechas de distribución.

Martes 25 de agosto

Para el martes 25 están previstos los pagos de Howmet Aerospace y Novo Nordisk.

Novo Nordisk cuenta con un programa de Cedear incorporado recientemente al mercado local. La distribución corresponde al ADR de la compañía danesa que respalda al certificado argentino.

Jueves 27 de agosto

El jueves 27 están previstos los pagos de Southern Copper, Equinor, Petrobras mediante sus ADRs y VeriSign.

Southern Copper anunció un dividendo en efectivo de 1,10 dólares por acción y un dividendo en acciones equivalente a 0,0120 acciones ordinarias por cada acción. El pago está previsto para el 27 de agosto.

En el caso de los Cedears, Comafi informó que las acciones recibidas se distribuirán según corresponda y que las fracciones serán vendidas y pagadas en efectivo, con los descuentos aplicables.

El pago de Petrobras mediante ADRs es diferente del pago correspondiente a sus acciones ordinarias y preferidas negociadas en Brasil. Comafi informó una fecha de pago del 27 de agosto para el programa respaldado por ADRs.

Viernes 28 de agosto

La última jornada con pagos previstos reúne a Starbucks, Carnival Corporation, Citigroup y Charles Schwab.

Citigroup tiene una fecha de pago prevista para el 28 de agosto, mientras que el resto de los eventos debe verificarse con el aviso específico del programa de Cedear antes de la acreditación definitiva.

Si llegaste hasta acá, tené en cuenta que el calendario puede modificarse si las compañías extranjeras, Banco Comafi, Caja de Valores, BYMA o la Comisión Nacional de Valores publican nuevos avisos .

Las fechas indicadas corresponden al pago previsto del dividendo y no necesariamente al momento de acreditación en la cuenta del inversor.

Luego del pago internacional, la acreditación local puede demorar entre 48 y 96 horas hábiles, según el circuito de liquidación y los procedimientos del agente interviniente.