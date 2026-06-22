En el mercado local, los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) cada vez ganan más adeptos el instrumento predilecto para quienes buscan dolarizar sus portafolios y escapar del riesgo doméstico.

Al adquirir un Cedear, el inversor está comprando una fracción de una acción ordinaria que cotiza en mercados del exterior, esencialmente en Wall Street.

Esto ofrece una doble cobertura: por un lado, el activo está atado a la evolución de la cotización de la empresa en dólares. Por el otro, se ajusta automáticamente según las variaciones del tipo de cambio implícito, el Contado con Liquidación (CCL).

Esta doble capa de protección, sumada a la capitalización bursátil (el valor total de todas las acciones en circulación) de los líderes tecnológicos actuales, genera una peligrosa percepción de seguridad. La magnitud de estas corporaciones suele obnubilar el juicio crítico.

Sin embargo, la historia de los mercados financieros demuestra que la permanencia es una ilusión.

El índice S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más representativas de la bolsa estadounidense, es un organismo vivo. La esperanza de vida promedio de una corporación dentro de este indicador se fue reduciendo con el paso del tiempo: pasó de 60 años en la década de 1950 a menos de 20 años en la actualidad.

Buffett fue el inversor que predijo la caída de Wall Street en 2008.

Para el inversor de largo plazo, el verdadero peligro radica en asumir que el liderazgo de hoy garantiza la invulnerabilidad del mañana.

Siete gigantes que desafiaron la gravedad y perdieron

Eastman Kodak: el clic en el momento equivocado

Posición dominante

Durante el siglo XX, Kodak ostentó un duopolio global en la industria fotográfica junto a la japonesa Fujifilm , alcanzando una participación de mercado cercana al 90% en películas fotográficas en Estados Unidos.

Apuesta segura

Sus ingresos eran recurrentes gracias al modelo de “navaja y hojas de afeitar” . En este esquema comercial, la ganancia real no provenía de la venta de la cámara (la navaja), sino del flujo constante de dinero generado por los rollos y el proceso químico de revelado (las hojas de afeitar). Era una acción de dividendos estables, indispensable en los fondos de pensión conservadores.

El quiebre

La transición tecnológica hacia la fotografía digital. Aunque un ingeniero de la propia Kodak (Steven Sasson) inventó la cámara digital en 1975, la dirección ejecutiva bloqueó deliberadamente su despliegue comercial para proteger los altos márgenes de ganancia de su negocio químico tradicional.

La empresa Kodak supo ser una compañía líder en el segmento de la fotografía. Fuente: Archivo

Señales de alerta

Caída constante en los volúmenes de revelado a finales de los 90, acumulación de activos fijos obsoletos (fábricas de químicos) e incapacidad para monetizar sus patentes digitales.

Desenlace bursátil

La empresa solicitó la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE. UU. en enero de 2012 (un mecanismo legal que permite a las empresas congelar sus deudas para reestructurarse sin cerrar inmediatamente). Sus acciones, que cotizaban cerca de los USD 80 en 1997, pasaron a valer centavos en el mercado Over-The-Counter (OTC) , donde se negocian activos deslistados de las bolsas principales.

Lección: La protección ciega de los márgenes actuales a expensas de la innovación (miedo a la canibalización) es el primer paso hacia la irrelevancia.

Nokia: el costo del software

Posición dominante

Hacia 2007, la firma finlandesa controlaba más del 40% del mercado global de telefonía móvil, con una marca que era sinónimo de durabilidad y eficiencia de hardware.

Apuesta segura

Poseía una escala de producción inigualable que le permitía abaratar costos unitarios, márgenes operativos robustos y una cadena de suministro tan optimizada que bloqueaba la entrada de competidores tradicionales.

El quiebre

El lanzamiento del iPhone (2007) y la posterior adopción masiva de Android cambiaron las reglas del juego. El valor de la industria migró del hardware (el aparato físico) al software (el sistema operativo y el ecosistema de aplicaciones). Nokia persistió de forma testaruda en sistemas operativos obsoletos (Symbian y luego MeeGo) antes de capitular tarde hacia Windows Phone.

Señales de alerta

Pérdida acelerada de participación en el segmento de teléfonos inteligentes de gama alta , descontento masivo de los desarrolladores de aplicaciones y retrasos crónicos en la actualización de sus interfaces.

Desenlace bursátil

Su valor de mercado se contrajo aproximadamente un 90% entre 2007 y 2012 . Si bien la corporación sobrevivió reconvirtiéndose al negocio de infraestructura de redes (tras vender su división móvil a Microsoft), el capital de los accionistas originales sufrió una destrucción masiva.

Las ventajas competitivas basadas en la superioridad física de un producto se evaporan si el valor del negocio migra hacia el software o las plataformas cerradas.

BlackBerry (Research In Motion):el aislamiento corporativo

Posición dominante

Dominó de manera absoluta el mercado de telefonía móvil empresarial y gubernamental. Su teclado físico QWERTY y su sistema de mensajería cifrada (BBM) la convirtieron en el estándar corporativo indiscutido.

Modelo

Contaba con clientes institucionales cautivos mediante contratos de largo plazo, altos costos de cambio (la dificultad financiera y operativa que enfrenta una empresa si decide migrar todos sus sistemas a otra plataforma) y una reputación de seguridad informática invulnerable.

El quiebre

El cambio en el uso de los dispositivos móviles fue mucho más rápido de lo que muchos podían prever, tanto que los ejecutivos de las grandes empresas empezaron a preferir las pantallas táctiles de sus dispositivos personales para navegar por la web y consumir contenido.

Señales de alerta

Estancamiento absoluto en la adopción de su tienda de aplicaciones, pérdida del público joven que migró en masa a plataformas multiplataforma como WhatsApp, y el fracaso comercial de su tableta PlayBook.

Desenlace y cambio de rumbo

De cotizar por encima de los USD 140 por acción en 2008, la firma abandonó por completo la fabricación de hardware y se reconvirtió a la ciberseguridad, operando con una cotización de un dígito bajo.

Lección

El cliente corporativo no es inmune a las tendencias de consumo masivo. Los altos costos de cambio retrasan el declive, pero no lo evitan.

General Electric: apalancamiento de un conglomerado

Posición dominante

Considerada la empresa más valiosa del mundo en los años 90 bajo la célebre gestión de Jack Welch. Operaba como un conglomerado industrial masivo en sectores como la aviación, la energía, la salud y los medios de comunicación.

Apuesta segura

Diversificación extrema (lo que teóricamente diluía el riesgo de que un sector anduviera mal), calificación crediticia AAA, la máxima nota de solvencia financiera que otorgan las agencias calificadoras, y un historial de décadas superando las estimaciones de ganancias de Wall Street por márgenes milimétricos.

El quiebre

Gran parte del crecimiento real y de la estabilidad de ingresos no provenía de las fábricas, sino de su división financiera, GE Capital. Esta división funcionaba como un banco comercial altamente apalancado (es decir, que operaba utilizando altos niveles de deuda en relación con su capital propio), pero sin estar sujeta a las regulaciones de la banca tradicional.

La crisis financiera de 2008 congeló los mercados de crédito a corto plazo, exponiendo el riesgo sistémico de la firma.

Desenlace bursátil

GE perdió su calificación AAA, recortó su dividendo histórico a la cifra simbólica de un centavo por acción, requirió un rescate de capital de emergencia (incluyendo una inversión de Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett) y finalmente inició un doloroso proceso de división en tres empresas independientes.

Fue removida del índice Dow Jones en 2018 tras formar parte de él de forma continua desde 1907.

Sears: asignación de capital en el sector minorista

Posición dominante

Fue el mayor minorista del mundo durante gran parte del siglo XX. Su catálogo de ventas por correo y sus megatiendas físicas estructuraron el consumo de la clase media estadounidense.

Activos clave

Dueña de activos inmobiliarios de primer nivel en todos los centros comerciales de EE. UU. y poseedora de marcas de herramientas y electrodomésticos.

El quiebre

Tras su fusión con Kmart, la empresa implementó una política de reducción de costos operativos y de mantenimiento en paralelo al crecimiento de Walmart en tiendas físicas y de Amazon en el comercio electrónico.

Señales de alerta

Venta de marcas propias y activos inmobiliarios core para financiar pérdidas operativas y programas de recompra de acciones propias, junto con una baja inversión de capital fija (CapEx).

Desenlace bursátil

Declaración de quiebra en octubre de 2018 y liquidación total de la mayoría de sus tiendas.

Lección

La ingeniería financiera orientada al corto plazo y la recompra de acciones no sustituyen la inversión de capital en el núcleo del negocio.

Yahoo: la definición del modelo de negocio

Posición dominante

El portal de entrada de internet por excelencia a finales de la década de 1990. Su valor de mercado superó los USD 125.000 millones durante la burbuja de las empresas de tecnología (.com).

Apuesta

Tráfico web masivo y centralizado, posición de liderazgo absoluto en publicidad digital temprana y tenencia de activos estratégicos internacionales, como una participación muy temprana en el gigante chino Alibaba.

El quiebre

La dirección de la empresa fluctuó entre definir la firma como una compañía de medios de comunicación o una de tecnología. Desestimó opciones de adquisición de Google en sus etapas iniciales y de Facebook posteriormente. Sus herramientas de búsqueda e infraestructura de publicidad digital perdieron cuota de mercado frente a los sistemas de subastas de Google.

Señales de alerta

Cambios recurrentes en la dirección ejecutiva, depreciación contable de adquisiciones de plataformas de internet (como Tumblr y GeoCities) y contracción en los ingresos publicitarios.

Desenlace bursátil

El negocio operativo principal fue vendido a Verizon en 2017 por aproximadamente USD 4.800 millones. La entidad remanente se convirtió en un mero vehículo financiero para liquidar las acciones que poseían de Alibaba.

Blockbuster: el costo de la fricción comercial

Posición dominante

Cadena de alquiler de videos líder a nivel global con miles de tiendas físicas y economías de escala (la capacidad de reducir costos unitarios a medida que aumenta la escala de operación) en la distribución de formatos físicos (VHS y DVD).

Modelo de ingresos

Los contratos con estudios de producción cinematográfica garantizaban exclusividad temporal, y una parte de los ingresos operativos dependía de las penalidades cobradas a los usuarios por devoluciones fuera de término.

El quiebre

Competidores como Netflix introdujeron modelos de suscripción mensual con entrega a domicilio y, posteriormente, distribución digital (streaming), suprimiendo las penalidades por retraso. Blockbuster retrasó la transición digital debido a la necesidad de financiar los costos fijos de su red de tiendas físicas.

Señales de alerta

Incremento de la deuda financiera neta y el rechazo en el año 2000 a la propuesta de compra de Netflix por USD 50 millones.

Desenlace bursátil

Solicitó el concurso de acreedores y quiebra en septiembre de 2010, siendo dada de baja de la Bolsa de Nueva York.

Señales de alerta que se repiten en la bolsa

Las grandes caídas en la bolsa suelen compartir ciertas características que los inversores pueden observar con atención:

Ignorar las nuevas tendencias

Las empresas líderes tienden a enfocarse en mejorar los productos que ya venden porque les dejan ganancias hoy . Al hacer esto, descuidan tecnologías nuevas que parecen chicas en sus inicios, pero que terminan transformando el mercado.

La combinación de deudas y productos anticuados

Una empresa sin deudas puede pasar años con balances en rojo mientras busca cómo reinventarse (como lo hizo Apple a finales de los 90).

Sin embargo, si la pérdida de clientes coincide con deudas financieras altas, los plazos de quiebra se aceleran .

Empresas que cambiaron a tiempo y se salvaron

El declive no es una regla fija. Algunas compañías registraron señales de alerta en su negocio y modificaron su estrategia:

Microsoft

Hacia 2010, la firma registraba un estancamiento en el valor de sus acciones debido a la contracción del mercado de computadoras personales.

A partir de 2014, la conducción modificó el modelo hacia la venta de servicios en la nube (Azure) y software mediante suscripción mensual (SaaS), estabilizando sus ingresos.

Apple

En 1997, presentaba pérdidas operativas y un catálogo de computadoras con baja aceptación comercial.

La reestructuración posterior implicó reducir las líneas de productos y trasladar el núcleo del negocio hacia dispositivos de consumo masivo (como el iPod y el iPhone) y servicios digitales.

Cómo proteger tu plata al invertir en Cedears

Diversificar por sectores

Comprar cinco Cedears de empresas tecnológicas no es diversificar. Si el sector tecnológico sufre una baja, todo el portafolio se verá afectado. Una diversificación efectiva incluye distribuir los ahorros en sectores diferentes, como consumo básico, energía o salud.

Monitorear el margen de ganancia

El margen bruto mide qué porcentaje del ingreso total le queda a la empresa tras cubrir los costos directos de fabricación. Si este porcentaje cae durante tres o cuatro trimestres seguidos, es una señal de que la empresa está perdiendo fuerza frente a sus competidores.

Evitar el apego por una acción

Que una empresa haya sido exitosa en el pasado no garantiza que su acción vuelva a subir. Si los motivos por los que compraste el Cedear cambiaron (por ejemplo, apareció un competidor mejor), asumir la pérdida y mover el capital suele ser más eficiente que seguir comprando un activo que va a la baja.