Cedears: las compañías en las que los inversores más exitosos colocan su dinero
Al mirar qué empresas eligen esos fondos y cuáles son los Cedears más operados y recomendados en el mercado local, es posible construir carteras con un enfoque de largo plazo, basadas en negocios líderes y tendencias estructurales.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.