En esta noticia Dólar: los tres cambios clave que le pidió Secco al Gobierno

El economista Luis Secco, director de la consultora Perspectivas Económicas, aseguró que el valor actual del dólar “está intervenido” y cuestionó la reciente postura del Banco Central de no modificar el cepo cambiario para empresas. “Es una definición muy contundente que no me gusta”, señaló.

“Diría que no hay mejor momento que hoy para sacar los controles y sacarte de encima esta sospecha continua de que en algún momento va a haber que corregir el tipo de cambio", aseguró en una entrevista por Canal Agrositio.

Secco sostuvo que el dólar se encuentra “apreciado en términos reales” y que no refleja un valor de equilibrio de mercado, sino que su precio se mantiene mediante la intervención oficial. “Hoy el precio del dólar no es que lo ponga el mercado; está intervenido“, afirmó.

Citando al economista Guillermo Calvo, Secco describió la actitud oficial como “miedo a flotar”. Según su visión, el Gobierno teme soltar el tipo de cambio, lo que impide que la economía “engrane” y que los precios relativos terminen de corregirse.

Esta incertidumbre impacta directamente en el “capital de trabajo” de las empresas. Secco observa que PYMEs y profesionales retienen sus tenencias de dólares ante la falta de señales claras. “Hay muchas empresas que tienen dólares y dicen: ‘venderlos a $1400 ni en pepe, hay que esperar las elecciones’. Entonces, el gobierno tiene que generar un clic”, insistió.

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Dólar: los tres cambios clave que le pidió Secco al Gobierno

Ante la consulta sobre qué camino tomaría para normalizar la economía, Secco detalló tres medidas concretas. La primera es una reforma profunda del esquema cambiario: “Yo rápidamente flotaría y levantaría los controles cambiarios muy rápido”, aseguró.

Por otro lado, otra de las medidas que debe tomar el gobierno es la implementación de un programa monetario explícito. Para Secco, es vital que el Banco Central defina su “función de reacción” sobre el manejo de la política monetaria y la intervención en el mercado, así como también el monitoreo de la cantidad de dinero en circulación para dar previsibilidad al dólar.

Finalmente, la tercera iniciativa propuesta es un programa financiero transparente. “Con esas tres cosas le sacás una incertidumbre gigantesca a la macro y ahí va a haber sectores que rápidamente se van a empezar a movilizar”, concluyó el economista.