Suspenderán las clases en los primeros días de agosto: qué estudiantes serán los afectados.

Miles de alumnos podrían comenzar el segundo tramo del ciclo lectivo con cambios en el calendario escolar. Un sindicato docente confirmó un paro de 48 horas que coincide con la fecha prevista para el retorno a las aulas después de las vacaciones de invierno.

La convocatoria fue realizada por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), que decidió avanzar con la protesta tras rechazar la propuesta salarial vigente. De concretarse la medida, el reinicio de las clases del 4 de agosto podría verse afectado en numerosos establecimientos bonaerenses.

Qué escuelas podrían verse afectadas por el paro docente

La medida de fuerza fue anunciada para los días 3 y 4 de agosto y alcanzará a distintos distritos de la provincia. Desde el gremio explicaron que la decisión responde a la falta de una mejora salarial que, según sostienen, permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia sostienen que la protesta carece de validez legal (Fuente: ChatGPT).

Además, la organización anticipó que una vez finalizada la huelga realizará una asamblea para evaluar la continuidad del conflicto. Allí definirán si impulsan nuevas acciones gremiales en caso de no obtener una respuesta favorable a sus reclamos.

Qué dice el Gobierno sobre la medida de fuerza

El paro fue confirmado pese a que el Gobierno bonaerense cerró recientemente un acuerdo con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que contempla un incremento salarial dividido en dos etapas y una instancia de revisión prevista para septiembre. Sin embargo, la AMPBA, que no integra ese espacio sindical, decidió rechazar la propuesta y mantener la convocatoria.

Mientras tanto, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia sostienen que la protesta carece de validez legal y advirtieron que se descontará el día a quienes adhieran a la medida. Aun así, el sindicato ratificó el paro, por lo que el inicio de las clases previsto para el lunes 4 de agosto permanece rodeado de incertidumbre para estudiantes, docentes y familias.