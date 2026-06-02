La medición también arrojó una variación interanual de 31,4%, mientras que la inflación acumulada durante los primeros cinco meses del año alcanzó el 13,7%.

Después del 2,6% que informó el INDEC para abril y tras varias semanas de indicios alentadores en los relevamientos privados, el mercado esperaba una nueva pista sobre la evolución de los precios en mayo. La expectativa era especialmente alta porque el propio Gobierno anticipó que el índice volvería a mostrar una desaceleración.

Las primeras señales parecieron respaldar ese pronóstico. Durante las últimas semanas, distintas consultoras registraron una dinámica más favorable que la observada en los primeros meses del año. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el índice del quinto mes sería inferior al de abril, mientras que las mediciones semanales sobre alimentos comenzaron a reflejar una moderación en uno de los rubros de mayor peso dentro del IPC.

La expectativa era especialmente relevante porque mayo llegaba con varios factores de presión. Los ajustes en tarifas, combustibles, transporte y salud alimentaban las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener la desaceleración inflacionaria.

Concepto Mensual Anual Total 2,3% 31,4% Núcleo 1,4% 28,3%

De hecho, semanas atrás, el economista Orlando Ferreres había advertido que el mes “venía con ciertos problemas” por el impacto de esos aumentos regulados. Aun así, los datos preliminares de distintas consultoras empezaron a mostrar un escenario más benigno de lo esperado.

Con ese telón de fondo, Orlando J. Ferreres & Asociados difundió su estimación para mayo.

Según la consultora, la inflación fue de 2,3% mensual. De esta manera, el indicador mostró una desaceleración respecto de abril, cuando la propia firma había calculado una variación de 2,6%.

La medición también arrojó una variación interanual de 31,4%, mientras que la inflación acumulada durante los primeros cinco meses del año alcanzó el 13,7%.

Sin embargo, detrás de ese dato aparece una señal que probablemente será observada con especial atención por el equipo económico.

La inflación núcleo, considerada uno de los mejores termómetros para medir la tendencia de fondo de los precios porque excluye componentes estacionales y regulados, avanzó apenas 1,4% en mayo.

El número representa una desaceleración muy marcada frente al 2,7% que Ferreres había calculado para abril y quedó muy por debajo del índice general.

No es un dato menor. Tanto Caputo como el presidente Javier Milei suelen destacar la evolución de la inflación núcleo como una referencia más precisa para evaluar la efectividad del programa de estabilización.

El número representa una desaceleración muy marcada frente al 2,7% que Ferreres había calculado para abril. AP Photo/Matilde Campodonico

En términos interanuales, la medición núcleo registró un aumento de 28,3%, mientras que acumuló una variación de 12,5% en lo que va del año.

El informe también muestra que las principales presiones del mes provinieron de Salud y de Alimentos y bebidas, dos rubros que encabezaron las subas con incrementos de 3,5%.

Detrás se ubicaron Vivienda, con una variación de 3,3%, y Transporte y comunicaciones, que avanzó 1,9%.

La consultora también destacó el comportamiento de los precios estacionales, que registraron una suba de 6,0% mensual, mientras que los precios regulados aumentaron 2,7%.

Rubro Var. % mensual Incidencia Alimentos y bebidas 3,5% 1,2 Bienes varios 1,3% 0,1 Educación 0,1% 0,0 Equip. y func del Hogar 0,3% 0,0 Esparcimiento 0,2% 0,0 Indumentaria 0,1% 0,0 Salud 3,5% 0,3 Transporte y comunicaciones 1,9% 0,3 Vivienda 3,3% 0,3 Nivel General 2,3% Núcleo 1,4% Últimos 12 meses 31,4%

La combinación de estos factores ayuda a explicar por qué el índice general permanece por encima de la inflación núcleo, pese a la desaceleración observada en los componentes más permanentes de la dinámica inflacionaria.

Los números difundidos por Ferreres aparecen además en sintonía con otros relevamientos privados conocidos durante las últimas semanas. La consultora LCG, por ejemplo, registró una variación de apenas 0,1% en alimentos y bebidas durante la cuarta semana de mayo y calculó una inflación promedio mensual cercana al 2,5% para ese rubro.