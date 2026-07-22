Aunque todavía falta más de un año para el inicio del calendario electoral, los gobernadores que mantienen una relación de cooperación con Javier Milei ya comenzaron a delinear la estrategia con la que llegarán a 2027 . Mientras la Rosada quiere la eliminación de las PASO y que todos los gobernadores unifiquen su elección con la nacional, sus aliados tienen tres cursos de acción.

El mapa que empieza a dibujarse muestra tres caminos bien diferenciados. Están los gobernadores aliados los que evalúan “pintarse de violeta” y confluir con La Libertad Avanza.

Por otro lado, los peronistas que mantendrán las elecciones concurrentes sin abandonar su identidad política.

Finalmente, en tercer lugar, están los aliados los que consideran que el desdoblamiento es la mejor manera de defender el poder territorial .

Los que buscan pintarse de violeta

El primer grupo estaría encabezado por Alfredo Cornejo y Claudio Vidal, dos gobernadores que profundizaron su vínculo con el Gobierno nacional y no descartan hacer coincidir las elecciones provinciales con las nacionales.

En Mendoza, las elecciones son por ley desdobladas. Sin embargo, fuentes allegadas señalaron en diálogo con El Cronista que el gobernador tiene la facultad de unificarlas con Nación mediante un decreto si la Casa Rosada considera conveniente unificar ambos procesos.

Si bien la decisión todavía no está tomada, existe la posibilidad en el entorno de Cornejo. La discusión que existe con Rosada es en torno al candidato.

En Santa Cruz, Claudio Vidal también analiza un acercamiento mayor a La Libertad Avanza luego de la derrota sufrida en las elecciones legislativas.

“Hablan mucho desde que Diego Santilli es ministro del Interior”, aseguró una fuente cercana al gobernador en diálogo con El Cronista.

El mandatario enfrenta, sin embargo, una compleja situación interna. El conflicto con la policía provincial por reclamos salariales obligó al Gobierno nacional a enviar fuerzas federales para reforzar la seguridad. A ello se suman un paro docente y medidas de fuerza de la administración pública.

Si bien el gobernador espera una alianza con Milei, las dificultades cada vez más marcadas podrían opacar ese objetivo.

Jairo Henoch Guzman es el referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, y según dicen desde la provincia, cada día cobra más fuerza. El diputado nacional organizó el primer Foro Austral de LLA, que tuvo un fuerte rechazo del kirchnerismo local.

Los que seguirán junto con Nación

El segundo grupo también prevé elecciones unificadas con la Nación, aunque por razones distintas a las de los gobernadores que buscan un alineamiento pleno con Milei.

Allí aparece Raúl Jalil, uno de los mandatarios peronistas que más acompañó al oficialismo en el Congreso.

CFI

El gobernador evitó recientemente abrir la discusión electoral al afirmar que “ este es un tiempo para gestionar ”, mientras que desde su entorno descartaron modificar el calendario.

“No hay necesidad de desdoblar ni fundamentos para hacerlo”, indicaron fuentes allegadas al mandatario a El Cronista.

Desde la provincia consideran además que al Gobierno nacional “ le resulta mucho más redituable dialogar con gobernadores que tienen peso propio y no con proyectos muy incipientes ”, por lo que no ven necesario modificar la estrategia electoral.

En Jujuy, en cambio, Carlos Sadir mantiene abiertas las alternativas. En una entrevista reciente reconoció que la provincia tiene la posibilidad de separar los comicios, aunque aclaró: “Todavía no hemos definido. Falta bastante”.

Los que quieren plebiscitar la gestión

El tercer grupo entiende que la mejor estrategia pasa por provincializar la discusión y evitar que la elección de gobernador quede subordinada a la pelea presidencial.

Allí aparecen Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut), entre otros mandatarios.

Voces allegadas a los gobiernos de San Juan, Entre Ríos y Chubut coincidieron en diálogo con El Cronista en que “ el 90% de los gobernadores van a desdoblar ”.

“Nadie quiere dejar de legitimar su gestión. En una elección unificada eso queda en segundo lugar. Todos los gobernadores, sobre todo los nuevos que ganaron por primera vez en 2023, van a querer plebiscitar su gestión”, aseguraron.

En Córdoba, esa lógica aparece acompañada además por una negociación política con la Casa Rosada.

Una voz allegada al peronismo federal aseguró a El Cronista que Diego Santilli mantiene conversaciones con Martín Llaryora para alcanzar un entendimiento de cara a 2027.

Según esa versión, el oficialismo cordobés acompañaría la eliminación de las PASO en el Congreso mientras que La Libertad Avanza llegaría dividida a la elección provincial , favoreciendo las chances de reelección del gobernador.

Al ser consultados por este medio, fuentes oficiales de Córdoba evitaron confirmar ese esquema.

“No es tan lineal, vamos paso a paso”, respondieron desde el entorno del mandatario.

En paralelo, allegados al gobernador admitieron que Milei continúa mostrando buenos niveles de apoyo en la provincia, aunque con fluctuaciones recientes. “ El mes pasado bajó 15 puntos, pero ahora rebotó dos o tres ”, señalaron.

En San Luis, mientras tanto, la definición todavía permanece abierta. Desde el entorno de Claudio Poggi afirmaron a El Cronista que aún es temprano para resolver la fecha de los comicios y destacaron que el gobernador mantiene una imagen positiva de entre el 55% y el 59%, por lo que la prioridad sigue siendo la gestión antes que la discusión electoral.