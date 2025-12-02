Diciembre llega con novedades importante para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes no solo recibirán un aumento del 2,34% en sus haberes, sino que también cobrarán un extra, correspondiente a lo retenido por la Libreta AUH.

Este mes se habilita el cobro del 20% correspondiente a la Libreta AUH. Para acceder a ese dinero, los titulares deben presentar el formulario antes del 31 de diciembre, confirmando los controles de salud, vacunación y escolaridad.

¿Cómo presentar la Libreta AUH?

El trámite puede realizarse online, desde la web o la app Mi ANSES, o de manera presencial en una oficina sin turno. Los pasos son:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Revisar la información en la sección Hijos > Libreta AUH para ver qué datos faltan. Generar la Libreta y descargar el formulario oficial. Imprimir y completar con las firmas de la escuela y el centro de salud. Subir la foto del formulario en formato JPG (menos de 3 MB) desde la misma sección.

Una vez validada la presentación, ANSES acredita el pago retenido en un plazo de 30 a 60 días.

¿Cuánto se cobra por la AUH en diciembre?

Con el aumento del 2,34%, los montos quedan así:

AUH por hijo : $ 122.492 (se cobra $ 97.994 y se retienen $ 24.498).

AUH por hijo con discapacidad: $ 398.853 (se cobra $ 319.082 y se retienen $ 79.770).

Además, se suman los bonos extras:

Tarjeta Alimentar : $ 52.250 (1 hijo), $ 81.936 (2 hijos), $ 108.062 (3 o más).

Complemento Leche: $ 46.198 para embarazadas y niños hasta 3 años.

¿Cuándo cobran los titulares de la AUH en diciembre?

Los haberes de diciembre se debitarán según el siguiente calendario de pagos: