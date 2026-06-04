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El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, operado por Aeropuertos Argentina, logró en 2025 un hito inédito: convertirse en el único aeropuerto sudamericano con vuelos directos a los cinco continentes. Su gerente general, Sebastián Villar Guarino, explicó cómo se alcanzó este objetivo y cómo funciona la terminal que concentra el mayor tráfico aéreo de la región.

“Aeropuertos Argentina es el operador de la mayoría de los aeropuertos del país, con 35 terminales. Operamos casi el 95% del tráfico aéreo nacional y, además, formamos parte de Corporación América Airports, que gestiona 52 aeropuertos en seis países: Argentina, Brasil, Ecuador, Armenia e Italia”, contextualizó Villar Guarino. “Eso da un expertise en el rubro que nos permite desarrollar estrategias en todos los aeropuertos que operamos”, agregó.

Para el ejecutivo, Ezeiza es mucho más que una terminal: “Es el principal punto de entrada y salida al país, y es marca país. Es el primer lugar que ve el turista al llegar y el último al partir. Hoy concentra un nivel de actividad muy alto”.

La dimensión de la operación es impactante. “Movemos más de 12 millones de pasajeros al año y 200.000 toneladas de carga. Estamos 24/7, operando todo el tiempo”, describió. “Cada día, por Ezeiza pasan 40.000 pasajeros junto a sus acompañantes. Trabajan 25.000 personas y hay 300 aviones subiendo y bajando. Es una miniciudad con una fuerte actividad”.

Villar Guarino subrayó que el equipo se enfoca en ampliar las conexiones y sumar nuevas aerolíneas: “Trabajamos todo el tiempo para desarrollar nuevas rutas y siempre pensamos en la infraestructura hacia adelante. Creemos que tenemos que estar antes de que las cosas sucedan, con tres pilares: infraestructura, tecnología y procesos, y talento y equipos capacitados”.

Mejorar la experiencia

En ese sentido, la experiencia del pasajero es una prioridad. “Pensamos en cada perfil y en nuevas propuestas. Cuando uno llega a Ezeiza, encuentra oportunidades de parking, servicios VIP de diferente nivel, restaurantes y opciones gastronómicas variadas, con precios competitivos”, detalló. “Todo lo que el pasajero necesita para que el viaje comience en el aeropuerto y lo disfrute desde el primer momento”.

El crecimiento reciente fue inédito. “Si miramos los números de 2025, tuvimos un muy buen año: el tráfico internacional creció 17%, un valor totalmente superior a toda la región, incluso frente a países como Brasil o Colombia”, resaltó. “Sumamos casi 50 nuevas conexiones internacionales, una cifra muy relevante”.

El hito llegó en diciembre. “Ezeiza se transformó en el único aeropuerto de Sudamérica que conecta con los cinco continentes. Fue con el último vuelo incorporado, el de China Eastern. Es el más largo del mundo: 27 horas vía Auckland”, concluyó.