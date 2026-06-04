Con el 2027 en el horizonte, tanto en La Libertad Avanza como en el peronismo comenzó la danza de nombres para acompañar a Javier Milei, si decidiera buscar su reelección, y a Axel Kicillof, si el gobernador bonaerense buscara competir por la presidencia.

Ese debate no es ajeno a la opinión pública, tal como consigna DC Consultores en su más reciente relevamiento. Su última encuesta evalúa alternativas de fórmulas presidenciales de cara a un segundo mandato libertario.

De este relevamiento se desprende una primera conclusión: la actual vicepresidenta Victoria Villarruel ya no forma parte del tablero político del Gobierno. La otrora compañera de fórmula hoy opera más como una figura opositora dentro de La Libertad Avanza que como la continuidad de un proyecto político que, en 2023, cosechó el 29,98% de los votos en primera vuelta.

El nombre puesto para la gente es el de Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad es la elegida para acompañar a Milei en una hipotética fórmula de LLA en 2027 con un 59,3% de los votos.

Es menester destacar que la actual jefa del bloque libertario en el Senado es la figura con más trayectoria política que hoy integra el espacio. Asimismo, vale remarcar que en aquella primera vuelta de 2023 consiguió el 23,83% de los votos y, además, ganó holgadamente su interna —la interna de Juntos por el Cambio— con Horacio Rodríguez Larreta, por lo que corre con ventaja si se la compara con apellidos que no han sido testeados en comicios de esta envergadura.

Bastante por detrás de Bullrich queda la actual titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien en la medición de DC Consultores se posiciona como la segunda alternativa con el 28,1%. El propio Javier Milei ponderó la gestión de la ministra y la referenció como la “abanderada contra la corrupción” de su gobierno, al tiempo que destacó, en reiteradas apariciones públicas, sus políticas en materia de seguridad social.

En tercer orden se encuentra Martín Menem, el alfil de LLA en Diputados, quien, gracias a su praxis en materia legislativa, logró sancionar leyes sensibles que encauzaron al Poder Ejecutivo en estos dos años y medio de gestión.

Fórmula presidencial: ¿cuáles son los actores del peronismo?

En la otra vereda, la cosa pareciera estar repartida entre múltiples actores. El relevamiento refleja las inquietudes del electorado peronista de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Al tiempo que un grueso de la opinión pública le atribuye, a día de hoy, la conducción del PJ al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de cara a los comicios del año próximo, otros decantan en expresiones más de derecha.

Mientras que desde el Gobierno creen que la carrera política de Victoria Villarruel encontró un punto final, su figura empieza a sonar con fuerza como una oposición sólida: el 40,5% de los encuestados creen que sería una buena candidata del peronismo, junto al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, que no perdió oportunidad de votar a favor de varias de las propuestas que el Gobierno llevó al Congreso.

En segundo término aparece Kicillof, junto a la diputada cordobesa del PJ, Natalia de la Sota, con el 24,8%. Se trata de un nombre fuerte y federal —es hija de José Manuel de la Sota, exgobernador de la provincia de Córdoba—, fórmula que suele repetir el peronismo en los años impares.

Luego, vuelve a aparecer el nombre del gobernador bonaerense, junto a otra diputada, pero del Frente de Izquierda: Myriam Bregman. Este tándem viene tomando fuerza en términos de debate público, pero pierde forma, puesto que se trata de una dirigente de posturas intransigentes, que no comulga con muchas de las ideas del PJ.

¿Fuera de LLA, dentro del peronismo?

El dato llamativo de la encuesta es que midió, al margen de Milei y Kicillof, los referentes fuertes de los espacios políticos con más presencia electoral, a Victoria Villarruel, hoy marginada del oficialismo.

DC preguntó por una fórmula encabezada por la vicepresidenta, secundada por el peronista Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán cercano a la administración libertaria y lejos hoy del kirchnesimo.

La propuesta contó con el apoyo del 40,5% de los 1980 encuestados y superó a las demás propuestas de la esfera opositora.

El resultado es políticamente disruptivo. Villarruel, aunque alejada de Milei en la actualidad, es afín a un espacio ideológicamente contrapuesto al peronismo, y sin embargo concita los mejores números. El dato refleja tanto la crisis identitaria del peronismo como el peso territorial que Jaldo conserva en el norte del país, capaz de seducir a un electorado que busca pragmatismo por encima de pertenencia doctrinaria.