La compañía estadounidense Roku presentó en la Argentina una propuesta enfocada en el consumo de contenidos deportivos de cara al próximo Mundial, con el lanzamiento de su “Zona de Fútbol”, un espacio dentro de su interfaz que centraliza el acceso a partidos y aplicaciones, y la incorporación del servicio Flow a su ecosistema local. La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de expansión regional, en la que la compañía busca consolidar su plataforma como puerta de entrada al streaming en la región.

La empresa, que cuenta con más de 100 millones de cuentas activas en el mundo, destacó que el consumo de contenidos digitales continúa creciendo en América Latina y que Argentina ocupa un rol clave dentro de su despliegue regional, donde combina acuerdos con fabricantes de televisores y desarrolladores de aplicaciones.

A partir del 8 de junio, los usuarios de Roku en Argentina podrán acceder a la nueva “Zona de Fútbol” desde la pantalla de inicio de sus dispositivos. Este apartado reunirá información sobre qué aplicación transmite cada partido, ya sea gratuita o de suscripción, y estará disponible en televisores con sistema operativo Roku y en reproductores como los Streaming Stick, Streaming Stick Plus y Streaming Stick 4K.

Dentro de esta experiencia, la compañía confirmó la incorporación de Flow, una de las aplicaciones más demandadas por los usuarios en el país, junto con otras opciones deportivas disponibles en el canal Sports de Paramount+.

La Zona Fútbol de Roku que permitirá seguir mejor el Mundial.

Una estrategia de ecosistema en expansión

Durante la presentación, la empresa repasó su evolución en Argentina desde su llegada en 2017, cuando el acceso a plataformas de streaming aún dependía en gran medida de dispositivos externos. “Llegamos primero con los reproductores de streaming, cuando todavía había muchas televisiones que no eran inteligentes”, explicó Ariana Ibarra, responsable de comunicación de Roku para Latinoamérica.

Según la ejecutiva, estos dispositivos siguen teniendo relevancia incluso en la actualidad, especialmente por un fenómeno frecuente: la obsolescencia de software en televisores que continúan funcionando correctamente. En esos casos, un reproductor permite actualizar la experiencia sin necesidad de reemplazar el equipo.

La compañía también señaló que muchos usuarios que adoptan el sistema tienden a mantenerlo incluso al cambiar de televisor, y que además es una solución habitual en segundas residencias o alquileres temporarios, donde se busca una experiencia simple y consistente.

Un Streaming Stick de Roku.

En paralelo, Roku avanzó en acuerdos con fabricantes de televisores en la región, entre ellos Noblex y AOC, que integran directamente su sistema operativo en distintos modelos. El sistema, conocido como Roku OS, ofrece la misma interfaz y experiencia que los reproductores, con actualizaciones automáticas y un ecosistema unificado, independientemente de la marca del televisor.

La compañía comparó este esquema con el de los sistemas operativos móviles, donde conviven diferentes plataformas bajo estándares de experiencia definidos, y destacó que su objetivo es mantener una interfaz consistente en todos los dispositivos.

Contenido, acceso y modelo abierto

En el evento, Roku subrayó además que su plataforma no funciona bajo suscripción: el acceso al sistema operativo es gratuito y cada usuario elige qué servicios contratar o utilizar dentro del ecosistema. En ese marco, la compañía integra tanto aplicaciones globales como locales, incluyendo servicios como Netflix, Disney+ y Paramount, además de nuevas incorporaciones como Flow.

Roku también remarcó su apuesta por contenidos gratuitos a través de alianzas con plataformas como Pluto TV, Runtime y Free TV, en un contexto donde el consumo de entretenimiento en la región combina modelos pagos y gratuitos.

Actualmente, además de los TV con sistema Roku, la marca ofrece sus propios reproductores “Streaming Stick”, que se pueden encontrar en el mercado a partir de los $ 189.990 para el modelo más básico.