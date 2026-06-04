El dueño de una Pyme puede perder su casa por deudas de la empresa: cómo evitarlo con el régimen de protección de vivienda
Aunque las sociedades limitan la responsabilidad patrimonial, existen situaciones en las que los acreedores pueden intentar avanzar sobre bienes personales de los dueños. Cómo funciona el régimen de protección de vivienda y cuáles son sus límites.
Impulsados por la inteligencia artificial, los semiconductores y la tecnología, varios Cedear acumulan ganancias de tres dígitos en 2026. Cuáles lideraban los rankings de rendimiento durante mayo y cuáles siguen apareciendo entre las apuestas preferidas de analistas e inversores.