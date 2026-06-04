La morosidad sigue en ascenso. La irregularidad en los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) trepó a 26,9% de la cartera en febrero de 2026, casi 10 puntos porcentuales por encima del registro de agosto de 2025.

La morosidad fue mayor en los préstamos personales: ascendió hasta 34,1%. Por su parte, fue menor en tarjetas de crédito, con un 19,4% del total de la cartera.

Los PNFC son cooperativas y mutuales, que continúa siendo el grupo de más empresas con 137 entidades (23%), seguido por las Fintech con 77 compañías (13%), y por Leasing & factoring con 44 (8%). Por su parte, el nuevo grupo Otras emisoras de tarjetas de crédito reúne 41 entidades y representa el 7% de este universo.

El saldo total de financiamiento de los PNFC alcanzó a $ 13,9 billones en febrero de 2026. Entre agosto de 2025 y febrero de 2026 se observó un incremento de 2% en términos reales, mientras que en términos interanuales acumuló un crecimiento de 22%.

La cantidad de deudores con financiamiento de PNFC alcanzó los 12,1 millones, lo que representa un incremento del 5% respecto de agosto de 2025. No obstante, en los últimos meses del año, se evidenció una moderación en el ritmo de crecimiento de la cantidad de deudores, en línea con un contexto de menor dinamismo del crédito.

Este proceso de incremento en los índices de morosidad también se vio reflejado en los bancos, donde la irregularidad de préstamos a familias pasó de 6,6% en agosto de 2025 a 11,2% en febrero de 2026.