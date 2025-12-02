La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentar la Libreta AUH, el formulario obligatorio que habilita el cobro del 20% retenido durante el año, monto que puede superar los $ 600.000 según cada caso.

Este trámite es fundamental para mantener activa la prestación, percibir el complemento acumulado y garantizar la continuidad de beneficios como la Ayuda Escolar Anual.

¿Qué es la Libreta AUH de ANSES?

La Libreta AUH es el documento que acredita que los niños y adolescentes a cargo cumplieron con:

Controles médicos anuales

Calendario de vacunación vigente

Asistencia escolar

Su presentación es obligatoria una vez por año. Solo es válido el formulario emitido por la plataforma de ANSES, disponible en Mi ANSES.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la Libreta AUH?

Según confirmó la ANSES el plazo máximo para presentar la Libreta AUH es 31 de diciembre de 2025. Quienes no completen el trámite antes de esa fecha no podrán cobrar el complemento acumulado ni acceder a determinados beneficios vinculados a la prestación.

El trámite puede hacerse online o presencialmente sin turno. ANSES remarcó que debe utilizarse el formulario oficial generado por el sistema. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES: con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la web o la app

Revisar la información del menor: en la sección Hijos y Libreta AUH, se puede ver qué controles están completos y cuáles faltan.

Generar la Libreta : se descarga el formulario o se envía al correo electrónico.

Imprimir y completar: debe imprimirse en una sola hoja y llevarse a firmar a la escuela y/o centro de salud.

Subir la Libreta firmada: se carga una foto en formato JPG (menos de 3 MB) desde la misma sección de Mi ANSES.

El sistema envía un correo cuando la presentación queda registrada.

¿Cuáles son los montos de la AUH en diciembre 2025?

Con el aumento del 2,34% aplicado según el IPC de octubre, los valores quedan de la siguiente manera:

Montos generales

Menor de edad: $ 122.492

Retención: $ 24.498,40

Hijo con discapacidad: $ 398.853

Retención: $ 79.770,60



Zona desfavorable:

Se entiende por zona desfavorable a las siguientes zonas del país Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Partido de Patagones.

Menor de edad: $ 159.263,20

Retención: $ 31.852,64

Hijo con discapacidad: $ 506.653

Retención: $ 101.330,60



Con la presentación antes del 31 de diciembre, ANSES libera el monto retenido durante todo el año.

¿Cuánto tarda ANSES en pagar el 20% retenido?

Luego de cargar la Libreta AUH, ANSES realiza la verificación correspondiente. El pago del 20% acumulado suele acreditarse entre 30 y 60 días después de la presentación.