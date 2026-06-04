Oficial | Tiembla el dólar: el Gobierno impone una retención del 19% a los rendimientos de las cuentas en dólares. Fuente: Shutterstock

La inflación erosiona cada mes el poder de compra de las familias españolas. En paralelo, el euro volvió a fortalecerse frente al dólar y este jueves superó los 1,16 dólares, al cotizar en torno a los 1,1630 dólares, según datos difundidos por el Banco Central Europeo (BCE) y el mercado de divisas.

A este escenario se suma una presión inflacionaria persistente tanto en Europa como en Estados Unidos. La inflación de la eurozona alcanzó en mayo una tasa interanual del 3,2%, impulsada principalmente por la energía y los servicios, mientras que en Estados Unidos la inflación se ubicó en el 3,8% y e l Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el país no volverá al objetivo del 2% hasta finales de 2027 por el impacto del petróleo y la guerra en Oriente Medio.

En este contexto de volatilidad cambiaria y suba de precios, muchas personas en España han abierto cuentas en moneda extranjera, también conocidas como cuentas en divisas, como una alternativa para proteger sus ahorros y diversificar riesgos frente a la pérdida de valor del dinero.

Según explica Javier Mezcua, experto financiero en HelpMyCash, este tipo de cuentas "funcionan como una cuenta corriente cualquiera, solo que en lugar de servir para almacenar euros, sirven para guardar dinero en otra moneda, como por ejemplo dólares, libras, etcétera.“.

No obstante, estas cuentas suelen darse sobre todo en dólares, con la idea de aprovechar el cambio y diversificar riesgos pero el nuevo marco fiscal cambia las reglas del juego.

El Gobierno ha ordenado que todas las entidades retengan un 19% sobre los intereses que generen estos depósitos en divisas. “Un visado no es un derecho”, dijo la secretaria de Estado de Hacienda al presentar la norma, “y un diferencial en dólares tampoco debe escapar al fisco”. El mensaje es claro: cualquier ganancia por encima de cero en cualquier moneda extranjera tributa desde el primer día.

A la vez, la Agencia Tributaria recuerda que el gravamen sube al 21% cuando los rendimientos superan los 6000 euros y escala hasta el 28% para los grandes patrimonios.

Estos son los beneficios de crear una cuenta en moneda extranjera. (Fuente: archivo) ProFilm4K

Retención del 19% en cuentas en dólares: qué cambia

Los bancos españoles actúan como agentes de retención, pueden ingresar de forma automática el 19% de los intereses en la cuenta de Hacienda y abonan al cliente el resto. “El contribuyente ya no decide; la retención es obligatoria”, confirman fuentes del Ministerio.

El gravamen afecta tanto a cuentas abiertas en España como en el extranjero siempre que el titular sea residente fiscal en España. Si tu banco está fuera del país y ya practicó una retención, podrás descontarla en la declaración -pero solo hasta el límite del 19%- gracias a los convenios de doble imposición.

Cómo tributan los intereses: los nuevos tramos del IRPF

Tramo de intereses Tipo estatal Hasta 6000 euros 19% 6000 euros - 50.000 euros 21% 50.000 euros - 200.000 euros 23% 200.000 euros - 300.000 euros 27% Más de 300.000 euros 28%

Los riesgos más grandes de tener una cuenta en divisas extranjeras. (Fuente: archivo)

Beneficios y riesgos de las cuentas en divisas

“La ventaja es clara: puedes elegir el momento en que cambias euros a dólares y sacar partido de la oscilación del mercado", señala Mezcua.

Pero hay dos peligros:

Tipo de cambio adverso: si el euro se fortalece justo cuando necesitas el dinero, perderás parte del capital.

si el euro se fortalece justo cuando necesitas el dinero, perderás parte del capital. Costes ocultos: muchas cuentas cobran mantenimiento y comisión por transferencia internacional.

Además, la nueva retención reduce el beneficio neto de la operación.

Requisitos legales cuando la cuenta está fuera de España

Modelo 720 : si el saldo conjunto en el extranjero supera los 50,000 euros el 31 de diciembre, debes informarlo antes del 31 de marzo. Las multas por omisión llegan a 20.000 euros.

Conversión a euros : en la declaración de la renta siempre se declara el rendimiento convertido a euros al tipo oficial del BCE del día anterior.

Retención extranjera deducible: solo si existe convenio de doble imposición con ese país.

Consejos para abrir una cuenta en dólares sin sustos fiscales