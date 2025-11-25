Ya se puede estimar el calendario ANSES para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció cómo será el calendario de pagos para diciembre, con todas las fechas confirmadas para jubilaciones y pensiones .

Para el último mes del año, se otorgará un aumento en los haberes del 2,3%, en línea con la inflación de octubre medida por el INDEC, sumado al bono de refuerzo de $ 70.000 y la s egunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAD) o aguinaldo .

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

El organismo previsional informó que los haberes de jubilados y pensionados comenzarán el martes 9 de diciembre.

El calendario de pagos se desarrollará de la siguiente manera:

Jubilaciones que cobran el mínimo: cuándo se cobran en diciembre 2025

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones que superan el mínimo: cuándo se cobran en diciembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Pensiones no contributivas: cuándo se cobran en diciembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025.

Fuente: ANSES Fuente: ANSES

Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobran

En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo, por lo que alcanzarán los montos más altos del año. Vale destacar que este complemento se depositará de forma automática el día en que cobren la jubilación o pensión correspondiente, entre el 9 y 23 de diciembre .

Para calcularlo, deberán tener en cuenta el mejor haber recibido entre julio y diciembre de este año y dividirlo a la mitad. Ese plus se entregará el próximo mes junto con el bono de $ 70.000 y el aumento del 2,3% por la inflación.

Cuánto se cobra de jubilación en diciembre 2025

Tras el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los haberes de diciembre quedarán de la siguiente forma: