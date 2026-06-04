En esta noticia ¿Qué va a pasar con Michelli?

El presidente Javier Milei sufrió un revés en el Senado luego de que la oposición consiguiera aprobar en la sesión de este jueves el pliego de María Verónica Michelli. No obstante, desde la Casa Rosada ven el vaso más que lleno por haber conseguido aprobar más pliegos de los que estaban originalmente en el temario, y evalúan alternativas.

El pliego de Michelli no había formado parte del temario de la sesión pero entró por la ventana luego de que el Gobierno, por orden del equipo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, bajaran la línea de incluir los 73 pliegos pendientes -y no solo 50, como habían acordado en la reunión de labor parlamentaria-.

Los senadores pidieron un cuarto intermedio para resolver esa disputa, ya que el peronismo objetó que la incorporación debía votarse con dos tercios al ser un apartamiento de la orden del día. Para conseguir tratarlos todos, negociaron incluir también el de Michelli. El oficialismo aceptó.

La idea era, originalmente, que durante esta jornada solo ingrese formalmente el pedido de retiro del Presidente y recién la semana que viene poner en consideración el debate sobre el caso de la aspirante. Ante la presión de la cartera de Justicia para meter los 73 pliegos, se abrió otra ventana de negociación.

Presidencia

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el presidente Milei festejaron la aprobación de los pliegos. De hecho, el jefe de Estado incluyó el de Michelli dentro de su celebración : “ En un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos ”, publicó en X.

“ La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo ”, expresó a su turno el ministro.

Gracias Presidente @JMilei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto… — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) June 4, 2026

Desde el Gobierno ven la negociación como una victoria, pese a que también se cayeron los acuerdos por la Ley de Propiedad Privada y el proyecto fue devuelto a comisión. El haber conseguido meter el conjunto de los 73 pliegos, incluido el de Yamile Susana Bernan para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue ponderado como una conquista política.

Ambos eran pliegos presuntamente resentidos por el ala del asesor Santiago Caputo, enemistado con el titular del Máximo Tribunal. Por su parte, Bernan mantiene un vínculo matrimonial con Diego Guerendiain, quien fue el jefe de Gabinete del exministro Mariano Cúneo Libarona y habría estado enfrentado con Sebastián Amerio, el exsecretario de Justicia y acutal Procurador del Tesoro, del riñón de Caputo.

¿Qué va a pasar con Michelli?

Michelli fue postulada para asumir frente al Tribunal Oral Federal 3 de La Plata y su pliego fue aprobado esta tarde por 44 votos a favor, 18 votos en contra y dos abstenciones. El motivo por el cual el Gobierno quiso dar marcha atrás es porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien se dedica a investigar temas sensibles para Milei, como el caso $LIBRA, aunque nunca lo sinceró en público.

El mandatario había enviado un pedido de retiro para que no se trate y ahora, con su aprobación, en el Gobierno deslizan la posibilidad de congelar el nombramiento por decreto . Por sobre todas las cosas, también subrayan que el Tribunal aún no tiene operatividad y necesitaba obligatoriamente una acordada de Habilitación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Hasta entonces, Michelli no asumiría.

El Consejo de la Magistratura de la Nación deberá certificar que el tribunal cuenta con la infraestructura física necesaria en el edificio asignado, que posee la red informática conectada al sistema de gestión judicial digital, y que están asignadas las partidas de dinero necesarias para pagar los sueldos de todo el personal (secretarios, prosecretarios y empleados).

Además, falta que se designen a otros dos jueces en el tribunal, aunque podría operar con subrogantes hasta ese entonces.

Fuentes de la cartera de Justicia confirmaron a El Cronista que el primer mandatario además tiene la facultad de no firmar el decreto de nombramiento y, de esta manera, evitar que la juez aspirante asuma en su cargo.

“Mi opinión es que un juez no debería tener conflicto de intereses”, habría señalado el mandatario en un mensaje que leyó en on the record Luis Majul. El motivo fue ratificado por la propia senadora Patricia Bullrich, jefe de bloque de La Libertad Avanza, quien desobedeció la orden del Presidente para ejercer “objeción de conciencia”.

La líder de la bancada finalmente se abstuvo en la votación. “Quiero explicar mi voto en este pliego. Lo he dicho, tengo una objeción de conciencia, estoy íntimamente convencida que no se pueden atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar”, justificó en el recinto.

La Constitución Nacional establece en su artículo 99 inciso 4 que es facultad del Presidente de la Nación “nombrar los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”.

Si bien el reglamento del Senado impone que, una vez enviado, el pliego es potestad de la Cámara alta para su aprobación o rechazo, desde el Gobierno sostienen que el Presidente mantiene la facultad de nombramiento y, por tanto, puede no firmar el decreto para que asuma Michelli.

¿Hacerlo abriría otro frente judicial? El caso ya está tramitando en la Justicia dado que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó abrir una investigación penal por posible discriminación. La denuncia fue presentada por José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, integrantes de Reset Republicano, ante la Justicia Federal de Comodoro Py.

Las fuentes de la cartera de Justicia, no obstante, vieron la posibilidad de judicializar el congelamiento como un “disparate”. “Está dentro de las decisiones políticas no judicializables” , sostuvieron desde el Gobierno en diálogo con El Cronista.

Además, otro dato que resaltaron las fuentes consultadas es que todavía hay pliegos con acuerdo del Senado que nunca fueron nombrados por decreto y se acumulan desde el 2020.