Milei festejó la aprobación de los pliegos pero advierten que se congelaría la asunción de Michelli
Pese a la orden inicial de retirar su postulación, el oficialismo aceptó su inclusión para destrabar los otros 73 nombramientos relegados por años. En el Gobierno no creen que demorar su cargo genere un conflicto judicial
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 4 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.