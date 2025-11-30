La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que los haberes de diciembre tendrán un aumento del 2,34%, que impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Además, los jubilados y pensionados que perciben la mínima recibirán un bono de $ 70.000 y el aguinaldo, mientras que los titulares de AUH y SUAF también accederán a bonos adicionales como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los montos quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima : $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

PUAM : $ 479.055,50 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC por invalidez o vejez : $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Requisitos para acceder al bono de $ 70.000

El bono está destinado a quienes cobran la jubilación mínima, que en diciembre será de $ 340.879,59. Con el adicional, el haber total alcanzará $ 410.879,59.

Quienes perciban más que la mínima pero menos que $ 410.879,59 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese tope. Los beneficiarios que superen ese monto no accederán al extra.

Aguinaldo: ¿cuánto es y cuándo se paga?

El aguinaldo corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. ANSES lo calcula automáticamente sobre el haber más alto recibido entre julio y diciembre.

La fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es el jueves 18 de diciembre .

¿Cuánto se cobra por la AUH y SUAF en diciembre?

Los nuevos montos son:

Asignación Universal por Hijo

AUH: $122.492

AUH con discapacidad: $398.853

Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF):

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990

IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892

Ayuda Escolar Anual: $42.039

SUAF por hijo con discapacidad:

IGF hasta $948.361: $199.434

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $141.086

IGF desde $1.390.864,01: $89.043

Además, quienes cobran AUH por hijos de hasta 17 años o por discapacidad acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar:

1 hijo: $ 52.250

2 hijos: $ 81.936

3 o más hijos: $ 108.062

Además, las personas gestantes y titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años, acceden al cobro del Complemento Leche, que en diciembre es de $ 46.198.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

AUH y SUAF