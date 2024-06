Tras la aprobación de la Ley Bases, Caputo y Santiago Bausili hacen importantes anuncios económicos

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el Presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, harán este viernes nuevos anuncios económicos.

Los mismos llegarán después de la aprobación total de la Ley Bases, el primer triunfo legislativo del Gobierno en más de seis meses.

Caputo y Bausili darán a conocer los anuncios a las 17:45 horas en una conferencia de prensa desde el Microcine del Palacio de Hacienda.

Milei habló de un "cambio de régimen monetario"

Este jueves, el presidente Javier Milei aseguró que "ya pasó la etapa del déficit cero", a la vez que resaltó que "se viene el cambio de régimen monetario" y dijo que en agosto próximo se podría efectuar "la baja del Impuesto PAIS".

"Ya pasó la etapa del déficit cero y ahora se viene el cambio de régimen monetario", señaló en una entrevista en La Nación+, donde además relativizó el pago de bonos a los jubilados.

En tanto, manifestó que "en agosto podría efectuarse la baja del Impuesto PAIS" y confirmó que Federico Sturzenegger "se incorpora la semana que viene al Gabinete".

En relación a la situación fiscal, indicó: "Los números hasta mayo fueron imponentes, a pesar de los continuos pronósticos de que ´era solo un mes y al siguiente se caía´. Tenemos esperanzas que los números de junio, que tiene en contra la estacionalidad por el pago del medio aguinaldo, va a dar números sorprendentes y eso nos va a dejar un colchón muy grande para enfrentar los pagos de intereses de julio".

"La consolidación fiscal está en marcha. Ya pasó la etapa del déficit cero y ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Vamos al cambio de régimen monetario", agregó.

El BCRA finalizó junio con saldo vendedor

El Banco Central República Argentina volvió a vender divisas en el mercado mayorista por tercera jornada consecutiva y finalizó el mes con saldo vendedor.

En una muestra más de las dificultades que viene atravesando la autoridad monetaria para acumular reservas, y a pesar de haberse negociado el mayor volumen de la semana, no pudo retener divisas este viernes. Tuvo que vender 38 millones de dólares.

Durante el mes, la entidad reguladora debió asistir en el mercado en 9 de las 17 ruedas, lo que hizo que tras siete meses, termine en posición vendedora. Desde diciembre tras la devaluación el Central había comprado todos los meses al menos US$2.000 millones. En junio se dio vuelta la taba.

La fuerte caída, no obstante, tiene su explicación en ajustes contables que se registran en cada cierre de mes y se compensan en las primeras ruedas del mes siguiente, un movimiento habitual. Si se compara con el cierre de mayo, las reservas brutas aumentaron US$ 353 millones.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por US$ 17.202 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei y las reservas brutas aumentaron US$ 7.807 millones o 36,8%, desde los US$ 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.