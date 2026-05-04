Este lunes, 4 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3711.87 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,03%. En la última semana, la cotización del Dólar aumentó 2.82%, mientras que en el último año registra una variación de -7.61%, lo que sugiere un repunte reciente en un contexto anual bajista. En los últimos 10 días, el dólar acumuló seis alzas y cuatro caídas: empezó con dos jornadas a la baja, recuperó terreno, tuvo un retroceso intermedio y cerró con dos subidas, dejando un balance neto positivo. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.90%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza tras dos días consecutivos. Este aumento sugiere una mayor demanda por la moneda, lo que podría fortalecer su valor en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, con un valor unitario de 3711.8701 pesos colombianos, pagarán 371187.01 pesos colombianos; 200 dólares costarán 742374.02 pesos colombianos y 500 dólares, 1855935.05 pesos colombianos.