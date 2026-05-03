Manuel Adorni cree que superó con creces su prueba de fuego en el Congreso y les dice a sus íntimos que puede recuperar su impronta como jefe de Gabinete y vocero. No opinan con esa seguridad algunos ministros, que todavía esperan que pueda esclarecer alguna de sus presuntas inconsistencias patrimoniales. Coinciden con esas dudas algunos gobernadores, que no proyectan verlo la próxima semana cuando se retomen las reuniones que encabeza en Casa Rosada el ministro del Interior, Diego Santilli. “Nosotros lo venimos viendo a Diego porque es con quien hablamos”, señaló uno de los mandatarios afines. En esos encuentros, el “Colo” recibirá malas noticias. La mayoría de los gobernadores no quiere eliminar las elecciones PASO y se lo comunicarán formalmente. Sin embargo, le avisan al exdiputado por WhatsApp que acompañarán la mayoría de la agenda legislativa. Hay un claro motivo. “Por cómo están las cosas, necesitamos llevarnos bien. Todos los gobernadores estamos complicados”, aclaran desde el conglomerado dialoguista, donde se descarta una foto grupal de gobernadores en Casa Rosada. “No hay posibilidad. Nos conviene negociar cada uno por nuestra parte. Quedó demostrado que una foto entre todos no sirve cuando después cada uno piensa salvarse solo”, destacan. El círculo rojo está aprovechando cada uno de los múltiples eventos que se están realizando en Buenos Aires para unificar un diagnóstico sobre el presente de la situación económica. Todos los consultados ratifican que “el camino del equilibrio fiscal es el correcto”, pero crecen las dudas sobre cómo hará la Casa Rosada para reactivar la economía y bajar la inflación. El presidente es consciente de que muchos empresarios empiezan a mirar con otros ojos a eventuales competidores en el próximo año, entre ellos Mauricio Macri y algunos otros dirigentes peronistas por fuera del kirchnerismo. Por eso su enfado en sus últimas exposiciones frente a ellos. La desconfianza con el devenir de la gestión de Milei no se da solamente en los escenarios y en los cócteles de esos concurridos foros. También en algunos selectos bares y hoteles de 5 estrellas, donde se habla con más tranquilidad, parece. “El Gobierno está terminado en seis meses si no gana Trump en las elecciones de EE.UU.”, se aseguró en uno de esos exclusivos encuentros, que casualmente no fue en Capital Federal, sino en un cónclave en el interior. Lo que sorprendió es que esa frase no la dijo uno de esos empresarios, sino un miembro de la Corte Suprema. La única prioridad para el presidente es bajar la inflación. No hay otro tema que le preocupe más al “León”. Si bien Luis Caputo sí tiene otras inquietudes en paralelo, el ministro de Economía bajó la orden de no aumentar ahora la tarifa de colectivos que circulan en el AMBA, a diferencia de CABA y PBA. “No la suben ahora para que no impacte en la ponderación de inflación, entendemos que lo pueden hacer a mitad de mes. Es un truquito para que no dé mal la inflación en la próxima medición”, enfatizaron fuentes empresarias y que ratifican segundas líneas en Transporte. Creen que “Toto” actualizará el boleto a mediados de mayo porque “sino explota todo”. Mientras tanto, los funcionarios les pidieron reserva a las cámaras para que no se conozca un inevitable plan de ajuste en materia de frecuencias de unidades y en especial en la eliminación de líneas. “No quieren que se sepa que hay ajuste. Pero la gente no es tonta, no se aumenta del todo la tarifa y no quieren largar subsidios nuevos”, razonan algunos directivos, que precisan: “Ya cerraron tres líneas en zona norte en estos días y se vienen más casos. El Gobierno permite esto, solo piden que no se difunda”. Los empresarios se reúnen semanalmente y trazan ideas para no agravar un contexto apremiante: cayó un 13% la cantidad de pasajeros, pero hay ejemplos que ese porcentaje se cuadriplica. “Se intenta que se eliminen solo algunas líneas que puedan estar cerca una de la otra para afectar lo menos posible”, se lamentan.