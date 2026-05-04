El dólar revirtió la tendencia de tres bajas al hilo este lunes y arrancó mayo con una suba de $ 11 (+0,8%) en el segmento mayorista, hasta los $ 1402,5, de modo que superó otra vez los $1400. El alza también se vio reflejada en el minorista Banco Nación, donde trepó $ 15 (1,1%) hasta los $ 1425. Asimismo, la suba se ve reflejada en los mercados paralelos, con un alza de $ 5 (0,4%) en el dólar blue. Si bien es un movimiento acotado, el efecto del contexto global se hace sentir y el mercado no descarta que se trate de un rebote tras muchos días de caída en un contexto de tasas más bajas. “Hoy hubo una apreciación del dólar contra todas las monedas globales de entre el 0,3% y el 1%. El peso estuvo más o menos en el medio y se movió prácticamente en la misma magnitud que el real brasileño”, apuntó en diálogo con El Cronista Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases. El analista apuntó que las noticias respecto de guerra y el cambio de manos en la Fed alimentaron un rally del dólar, “que se vio fortalecido alrededor de 0,5% de manera global”. No obstante, hay elementos locales que también juegan un importante rol en esta dinámica. “La tendencia puede responder, en parte, a un leve rebote tras una baja muy fuerte. Incluso puede ser un movimiento positivo en un contexto en el que la inflación subió para que no quedara demasiado barato”, dijo el economista y director de CyT, Camilo Tiscornia, a El Cronista. El analista no descarta que las tasas de interés estén jugando su rol también en esta dinámica. “Las tasas han venido a la baja y el Banco Central les puso un piso con la implementación del corredor que realizó hace algunas semanas”, apuntó. Tiscornia ve que el BCRA temió que se fueran demasiado abajo en un contexto en que la inflación subía. “Hoy juega más el piso de la banda que el techo, al menos por ahora”, señaló. Y explicó que el cepo sigue vigente, lo que hace que la fuerte liquidación de dólares pueda tener impacto en los mercados paralelos de cambio si los exportadores no se quieren quedar en pesos. Así, señaló que “hay varias cosas que se combinan para esta dinámica”, pero aseguró que no se trata de un movimiento muy fuerte y dijo que, en caso que subiera más, la liquidación de la cosecha ayudará a controlar la situación. En la misma línea, Kevin Sijelnisky, economista jefe de Econviews, dijo que “no es preocupante la suba del dólar y que el tipo de cambio sigue relativamente bajo”. Evaluó que es saludable una suba teniendo en cuenta la evolución de la inflación y destacó que el Gobierno sigue adelante con su compra de reservas, lo que es un buen dato. Por otro lado, destacó que, mientras haya liquidez, la evolución de tasas es irrelevante, pero, hacia adelante, si el Gobierno decide tensar un poco el mercado, señaló que puede empezar a tener sentido el corredor que se implementó. “Vamos a ver cómo administra hacia adelante el BCRA la liquidez”, dijo. Y enfatizó que el “dólar hoy no parece una preocupación para el Gobierno ni para el mercado, sino que el foco está puesto en reactivar la economía y en que se muevan los sectores que vienen rezagados”.