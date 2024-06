Día D: a la espera de la Ley de Bases, el mercado tiene tres factores en la mira

Los bonos y las acciones argentinas están en modo "wait and see" a la espera de novedades este jueves en la Cámara de Diputados.

El dólar blue escala a otro récord y sube más la expectativa de una devaluación del oficial

Los bonos soberanos retroceden entre 6% y 10% desde los máximos de fin de abril.

La aprobación en el Senado de la Ley de Bases, la renovación del vencimiento del Swap con China y los fondos del FMI hicieron que los activos argentinos subieran. Sin embargo, ese impulso se esfumó rápido y no alcanzó para recuperar todo lo perdido.

Ley de Bases

"El primer catalizador para los activos argentinos son los proyectos presentados en el Congreso, por lo que esta jornada será fundamental para las cotizaciones de los Globales", destacaron desde PPI.

"En esta línea, el Gobierno tendría los votos asegurados para sancionar de manera definitiva el proyecto de la Ley de Bases, aunque estaría en el límite para restituir el impuesto a las Ganancias", agregaron.



Más señales

El mercado espera más señales para que los activos argentinos sigan subiendo. Hace falta la sanción de la Ley de Bases, pero también más. A saber: ver qué ocurre con las reservas, pero también con la inflación en los próximos meses, un horizonte para el fin del cepo y cuán sostenible es el superávit fiscal en el largo plazo.

Fin del cepo

El fin del cepo es otro horizonte que tiene el mercado en la mira. Se espera un levantamiento de las restricciones hacia fin de año, pero hay quienes lo ven aún más lejano.

"Al mercado le preocupa el cepo, la salida del cepo, la acumulación de reservas y le preocupa la reacción del Gobierno ante la falta de ingresos de dólares. El Gobierno está comprando dólares, pero no está acumulando reservas de manera agresiva considerando que el año que viene hay que hacer pagos, volver a los mercados", señala Javier Timerman, managing partner de Adcap Grupo Financiero.

Faltan drivers. Pasada la aprobación de la Ley de Bases, la renovación del swap con China y el anuncio de fondos del FMI, ahora resta saber qué pasará con las reservas en el segundo semestre del año, tras un junio que viene siendo estresante, y finalmente, también cuándo y cómo el Gobierno decidirá levantar el cepo.

El Gobierno tiene una única bala para salir del cepo y por eso espera el momento correcto y ciertas condiciones para hacerlo.

Respecto al timing, Timerman, conocedor del mercado, es categórico: "No vas a poder asegurarte de que todo va a funcionar. No hay que temerle a una suba del tipo de cambio si se mantiene la credibilidad fiscal. Tenemos que acostumbrarnos a que el tipo de cambio puede fluctuar y tener movimientos y que es mejor que pase eso a tener una corrida porque te quedas sin reservas".

Otro que no ve cercano el fin del cepo es el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Para el hombre de consulta del presidente Javier Milei, actualmente el equipo económico no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio de bienes como al comercio de servicios y el movimiento de capitales porque "teme que de hacerlo podría producirse un salto cambiario capaz de desestabilizar nuevamente la macroeconomía".

Reservas

Ayer el BCRA registró ventas netas por u$s 76 millones. En lo que va de junio, la autoridad monetaria suma compras sólo por 39 millones, lo que representa un ritmo diario de u$s 3 millones, muy lejos de lo esperado por el mercado, pero también por el mismo Gobierno para esta fecha.

Preocupa lo que pueda suceder en el segundo semestre, dado que estacionalmente suele tener menores ventas del agro.

"El contexto de una caída de la oferta de dólares por el bajo volumen en el esquema blend complejiza el panorama de un stock de reservas aún en niveles bajos y con desembolsos por pago de bonos en el próximo mes", advierte en uno de sus últimos informes Aurum Valores.

Demanda privada de dólares en máximos

La demanda privada de dólares se encuentra en máximos de la gestión actual dado que cada vez más importaciones pueden acceder al MULC.

"Ante una demanda y una oferta privada que comienzan a jugar en contra de uno de los principales objetivos de la administración Milei, nos preguntamos si la salida del cepo podría anticiparse", se preguntaron en PPI en uno de sus últimos informes.

Consideran que es una señal de alarma que las ventas del BCRA se hayan adelantado del tercer trimestre a junio, un mes que se caracteriza por la alta estacionalidad de la liquidación del agro y la acumulación de reservas.



Calidad del ajuste fiscal

"Los mercados cambian mucho sobre lo que miran y dejan de mirar. Cuando subió el Gobierno de Milei el mercado estaba enfocado en el ajuste fiscal. Milei astutamente leyó correctamente eso y, además porque lo piensa, se enfocó en eso y convenció al mercado de eso. Donde el mercado hoy tiene más dudas es exactamente lo que el comunicado del Fondo expresó: la calidad de los ajustes", destaca Timerman.

Hace solo un par de semanas, tras la aprobación de la revisión del programa con la Argentina, fue la misma número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, quien advirtió que el país tiene que mejorar la calidad del ajuste y seguir con "los esfuerzos para reformar el impuesto a las ganancias, racionalizar los subsidios, los gastos tributarios y reforzar el control del gasto".

Hoy se verá en Diputados que pasa finalmente con el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.