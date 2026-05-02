El router es el dispositivo central que distribuye la señal de internet en el hogar, permitiendo conectar celulares, computadoras y otros equipos. Sin embargo, su funcionamiento puede verse afectado por múltiples factores como la ubicación, los objetos cercanos o las interferencias. Por tal motivo, hay muchos trucos caseros que circulan en las redes para mejorar el rendimiento de forma sencilla. Uno de los más virales propone colocar una moneda sobre el módem o router para mejorar la potencia del WiFi y evitar que se corte o funcione de manera lenta. Tener una inadecuada señal de WiFi en el hogar puede transformarse en un inconveniente frecuente, especialmente cuando se depende de internet para labores, estudios o disfrutar de contenido que requiera conectividad. En este sentido, existe un método que podría contribuir a mejorar la conexión y únicamente se necesita una moneda. El argumento principal de quienes sugieren colocar una moneda sobre el módem radica en que el metal de la moneda podría afectar la distribución de la señal WiFi en el interior del hogar, facilitando el redireccionamiento de las ondas hacia determinadas áreas. De acuerdo con esta hipótesis, la moneda actuaría como un artefacto capaz de alterar el comportamiento de la señal, potenciando su alcance para que llegue con mayor fuerza y minimizando las pérdidas que pueda experimentar. No obstante, es importante señalar que, desde una perspectiva tecnológica, no existe respaldo que valide esta afirmación. Aunque algunos usuarios podrían notar beneficios, las mejoras en la señal de WiFi deben implementarse mediante la adecuada configuración del router. Muchos expertos en tecnología, telecomunicaciones e instalaciones de internet indican que colocar objetos metálicos sobre o cerca del router no mejora la señal, sino que puede generar interferencias. Esto se debe a que los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, afectando negativamente la calidad de la conexión. Además, cubrir parcialmente el módem podría dificultar la ventilación de los equipos, lo cual genera fallas en el correcto funcionamiento a largo plazo. Existen diversos factores que pueden influir en la potencia de la señal del WiFi. Con el fin de evitar pérdidas en la conexión, se dispone de una serie de trucos que contribuyen a obtener una conexión mucho más estable. Según los expertos en tecnología, hay lugares en la casa donde no hay que poner el router del wifi: