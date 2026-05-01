El impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) es una de las cargas fijas que más pesa en el presupuesto mensual de los hogares porteños. Sin embargo, un segmento importante de la población puede quedar exceptuado de pagarlo por completo: jubilados y pensionados que cumplan una serie de condiciones establecidas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el organismo recaudador de la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio no es automático ni llega por correo. Hay que pedirlo, cumplir los requisitos y presentar documentación. El ABL es un tributo municipal que financia los servicios de iluminación pública, limpieza de calles y otros servicios urbanos. En 2024 y 2025, las actualizaciones tarifarias aplicadas por el Gobierno de la Ciudad empujaron los montos al alza, en línea con la inflación acumulada. Para muchos jubilados con haberes que no acompañaron esa evolución, el impacto fue directo en el bolsillo. La exención del 100% representa un ahorro real y mensurable. Según datos de la propia AGIP, miles de beneficiarios ya acceden a esta dispensa, pero hay una franja significativa que no la solicita por desconocimiento del trámite o de los requisitos. La normativa contempla distintas situaciones. No se trata únicamente de propietarios: también pueden acceder quienes alquilan, bajo ciertas condiciones. Para acceder, el solicitante debe cumplir todos estos requisitos al mismo tiempo: Este último punto suele ser el más sorpresivo: muchos jubilados que cumplen los demás requisitos se quedan afuera porque la valuación fiscal de su propiedad supera ese umbral, especialmente en barrios con fuerte revalorización inmobiliaria como Palermo, Belgrano o Núñez. Sí, también pueden acceder. El requisito clave es que el contrato de alquiler establezca de forma expresa que el inquilino es quien abona el ABL. Sin esa cláusula en el contrato, la solicitud no procede. Si estás en esa situación y estás por renovar contrato, es el momento de incluirlo. La lista varía según la situación del solicitante, pero en términos generales se necesita: El proceso puede realizarse completamente de forma digital desde el sitio oficial de la AGIP (agip.gob.ar). El trámite consiste en completar el formulario correspondiente, adjuntar la documentación y enviar la solicitud. Una vez iniciado, el sistema permite hacer el seguimiento en línea. Para quienes prefieran la atención presencial, hay dos opciones: la sede central del organismo o las oficinas comunales distribuidas en la Ciudad. En ambos casos es obligatorio sacar turno previo.