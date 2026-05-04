Los productores de carne vacuna canadienses temen que el plan de su gobierno para firmar un acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano del Mercosur provoque una avalancha de carne importada más barata que ponga en riesgo su industria, valuada en miles de millones de dólares. El presidente de la Asociación Canadiense de Ganaderos, Tyler Fulton, afirmó que un acuerdo con el Mercosur tiene “beneficios bastante dudosos” para el país, en momentos en que el gobierno del primer ministro Mark Carney busca duplicar las exportaciones no dirigidas a Estados Unidos para reducir su excesiva dependencia de la economía de su principal vecino. “Simplemente no representa una oportunidad de mercado recíproca”, dijo. “Hay un beneficio significativo en acceder al mercado de carne vacuna canadiense, pero la oportunidad para los canadienses es realmente muy limitada.” La Asociación Canadiense de Ganaderos, que representa a 60.000 productores de ganado y feedlots, informó que las importaciones provenientes de los países del Mercosur aumentaron un 238% entre 2021 y 2025 y añadió que las cuotas anuales se agotaron en cuestión de días este año. El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en proceso de adhesión como miembro pleno. Sus exportaciones están dominadas por materias primas como petróleo, minerales y productos agropecuarios. Welber Barral, consultor de BMJ Associados y ex funcionario de comercio exterior de Brasil, señaló que la oposición canadiense era parte del proceso de negociación. “En Europa, terminó derivando en una cuota. Brasil y el Mercosur van a intentar que sea libre comercio. Es parte del juego”, dijo. Fulton rechazó las acusaciones de proteccionismo, ya que Canadá está “muy expuesto a las importaciones”, y agregó: “El año pasado, Canadá importó el 30% de su carne vacuna, mientras que Estados Unidos importa el 19% y la Unión Europea, el 7%.” Brasil es el mayor exportador mundial de carne vacuna, con 3,5 millones de toneladas embarcadas el año pasado por un valor de u$s 18.000 millones. Sus exportaciones en el primer trimestre de 2026 aumentaron un 18% en volumen y más de un tercio en facturación, según una entidad sectorial. China, el principal cliente de carne vacuna del país sudamericano, restringió recientemente el acceso a su mercado. Expertos del sector prevén que esto podría derivar en la redirección de esos productos hacia otros destinos. Argentina, otro miembro del Mercosur, es también uno de los principales productores. Fulton advirtió que el acuerdo con el Mercosur corre el riesgo de socavar el crecimiento del rodeo nacional canadiense, que viene recuperándose tras una prolongada sequía, mientras que “las cuotas de China generan un pico en las importaciones”. En 2025, las exportaciones canadienses de carne vacuna alcanzaron los 5.300 millones de dólares canadienses, un 7,7% más que en 2024, a pesar de volúmenes levemente inferiores. Canadá destina el 75% de sus exportaciones de carne a Estados Unidos. Carney ha viajado por el mundo en busca de acuerdos comerciales con el objetivo de “catalizar 1 billón de dólares canadienses en inversiones totales en Canadá durante los próximos cinco años”. Canadá inició conversaciones con el Mercosur en 2018, pero relanzó el proceso como respuesta a la turbulencia comercial generada por Estados Unidos. Espera firmar un acuerdo antes de finales de 2026, según informó el FT en diciembre. En abril, los productores de carne de Ontario le escribieron a Carney para oponerse al acceso del Mercosur, alegando que “introduciría importaciones de menor costo y menor calidad que en última instancia perjudicarían a los consumidores, el medio ambiente, las comunidades rurales y las familias del campo”. El temor a una avalancha de productos baratos desencadenó una ola de protestas de los agricultores europeos contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Bruselas decidió entonces aplicar el acuerdo de forma provisional desde comienzos de mayo. Fulton señaló que sus pares estadounidenses advirtieron que las importaciones de carne del Mercosur son vistas como una “puerta trasera” hacia sus mercados, lo que podría violar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). Graeme Crosbie, economista senior de Farm Credit Canada, señaló que el alcance global de los países del Mercosur en el comercio de carne vacuna era “indiscutible”, pero que a América del Norte envían principalmente cortes congelados o de menor valor. “Hay que ser cautelosos con el Mercosur, no solo en el sector ganadero, considerando que la revisión formal del USMCA comienza en julio”, dijo. La asociación brasileña de exportadores de carne rechazó las críticas y sostuvo que el sector respeta las cuotas de importación y que Canadá no se encuentra entre sus 15 principales destinos de exportación. “El año pasado exportamos aproximadamente 14.000 toneladas de carne vacuna a Canadá, un volumen bastante bajo en comparación con el consumo del país. En el primer trimestre de este año, fueron aproximadamente 3.000 toneladas, lo que equivale a unas 1.000 toneladas por mes”, dijo un vocero. “Cualquier acuerdo con el Mercosur debe funcionar para las empresas y los trabajadores canadienses de todo el país”, afirmó un vocero de Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional de Canadá, quien se reunió con la Asociación Canadiense de Ganaderos la semana pasada. El sector ganadero canadiense sostiene 350.000 puestos de trabajo y aporta u$s 34.200 millones al PBI cada año.