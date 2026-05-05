En un contexto donde la presión fiscal convive con altos niveles de informalidad, el nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias introduce un cambio relevante en la lógica de cumplimiento tributario en la Argentina. El esquema está dirigido a personas humanas y sucesiones indivisas residentes, con exclusión de grandes contribuyentes y monotributistas —salvo que opten por pasar al régimen general—, y propone algo poco habitual en el sistema impositivo local: simplificar, dar certeza y reducir la conflictividad. El primer cambio es operativo, pero no menor. Quienes adhieran podrán presentar su declaración jurada con menos información. Desaparece la obligación de detallar el patrimonio al inicio y al cierre del ejercicio, así como la justificación de variaciones patrimoniales y el nivel de consumo. En un sistema históricamente complejo, esto implica menos carga administrativa y menor riesgo de errores formales. Pero el dato más relevante es el efecto liberatorio del pago. Si el contribuyente presenta y paga —incluso mediante planes de facilidades—, el Fisco no podrá reclamar diferencias sobre ese período. En otras palabras, se reduce significativamente la incertidumbre fiscal, uno de los principales factores de litigiosidad en Argentina. A esto se suma un elemento aún más potente: la presunción de exactitud de las declaraciones juradas. En la práctica, esto genera un “tapón fiscal” hacia atrás, que bloquea la posibilidad de fiscalizaciones sobre períodos no prescriptos, salvo que se detecten inconsistencias relevantes. Es un cambio de paradigma: de un sistema basado en la revisión permanente a uno que privilegia la estabilidad. El régimen también introduce un incentivo que, sin ser explícitamente un blanqueo, funciona como tal. Solo quienes adhieran podrán utilizar sin consecuencias fiscales los denominados “dólares del colchón”, siempre que provengan de actividades lícitas. Esto habilita decisiones económicas —invertir, consumir, capitalizar empresas— sin el temor a ajustes por incrementos patrimoniales no justificados. En línea con esto, se limita la aplicación de presunciones fiscales clave, como la de incremento patrimonial no justificado, lo que reduce uno de los principales focos de conflicto entre contribuyentes y administración tributaria. En definitiva, el régimen simplificado de Ganancias no es solo una herramienta técnica. Es una señal. Busca cambiar la relación entre el contribuyente y el Estado, pasando de un esquema centrado en el control y la sospecha a otro que apuesta por la simplificación, la previsibilidad y la ampliación de la base imponible a través de incentivos. Quedará por ver su nivel de adhesión y su impacto real. Pero el enfoque es claro: menos fricción, más seguridad jurídica y una invitación concreta a que parte de la economía informal comience a integrarse al sistema.