Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a jefe de Gobierno porteño y trazó un duro diagnóstico sobre la situación actual de la Ciudad, al tiempo que cuestionó con firmeza al Gobierno nacional y a dirigentes de su propio espacio. Lo hizo en un fragmento de la entrevista que se conocerá completa esta noche a las 23.59 por A24.

“Voy a ser candidato”, afirmó el ex jefe de Gobierno y actual legislador, y sostuvo que observa un deterioro marcado en la gestión porteña. “La ciudad está sucia. El olor a pis es un símbolo de esto”, dijo, y agregó que “nunca vi tanta gente en la calle como hoy, un fracaso de la política social”. En esa línea, remarcó: “La ciudad fracasó en sus objetivos”.

Las críticas también alcanzaron de manera directa a la actual administración. “La gestión de Jorge Macri fracasó. Sí, sí, está fracasando, obviamente”, señaló. Como contraste, recordó el desempeño electoral del PRO en años anteriores: “Durante 20 años ganamos todas las elecciones en Capital, todas. La primera elección de este gobierno salió tercero”.

Consultado por su relación con Mauricio Macri, Larreta reconoció distancia. “Hace un año y algo que no hablo”, indicó. También evitó proyectar un eventual regreso del ex presidente a la competencia electoral: “No lo sé, la verdad que no lo sé”. Sin embargo, dejó una definición política sobre el rumbo del espacio: “Yo sigo en los valores del PRO. En la última elección fueron con los libertarios. Ellos se fueron de estos valores”.

El ex jefe de Gobierno también cuestionó al vocero presidencial, Manuel Adorni. “Debería haber renunciado”, sostuvo, y agregó: “Como no explica, te hace pensar que tiene algo para ocultar. Si no tuviera algo para ocultar, ¿por qué no explica?”. Sobre el futuro político del jefe de Gabinete, se mostró dubitativo: “¿Qué sé yo? Ni idea. Supongo que sí”, dijo al ser consultado sobre si creía que la carrera politica del vocero estaba terminado.

NA

En relación con la gestión de Javier Milei, Larreta fue categórico. “No hay trabajo en la Argentina, y eso es lo más grave. No hay un plan para que haya trabajo”, afirmó. Y fue más allá: “Le cortan los fondos a los discapacitados, cortan los medicamentos al PAMI. Hablo con hechos, no con opiniones”.

También descartó cualquier acercamiento político con el Presidente. “No. Yo no creo que, además, que a cierta edad la gente cambie”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de compartir una mesa de trabajo. En ese sentido, cuestionó el giro de Patricia Bullrich: “La mayoría de la gente no cambia. Hay una minoría de los cambiantes, de los volátiles”. Y agregó: “Dijo que Milei era peligrosísimo para la Argentina y una semana después estaba trabajando con él. La que cambió fue ella, no yo”.

NA

Respecto de su vínculo con otros dirigentes, Larreta sostuvo que mantiene un perfil dialoguista. “Siempre hice culto del diálogo. Yo hablo con todos”, aseguró. Sin embargo, aclaró que hace tiempo no tiene contacto con Sergio Massa: “Hace años largos que no lo veo”. Sobre el kirchnerismo, sintetizó: “Durante 20 años nos enfrentamos en todas las elecciones”, y al ser consultado por la situación de Cristina Kirchner, respondió: “Ya fue, es el pasado”.

En clave electoral, destacó que percibe un cambio en el humor social. “Me pasa todos los días. Me dicen: ‘yo no te voté pero ahora te voto’. Tan malo no era”, relató. En paralelo, adelantó que trabaja en la construcción de un equipo con dirigentes como Emmanuel Ferrario, Guadalupe Tagliaferri, Graciela Ocaña y Oscar Zago, combinando experiencia y renovación.

Finalmente, dejó una definición crítica sobre la reconfiguración del gabinete porteño tras su salida. “De 30 personas que conformaban el gabinete de la ciudad, quedaron 3”, indicó, y recordó su vínculo previo con el actual jefe de Gobierno: “Yo lo traje como ministro. Me equivoqué”.