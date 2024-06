El dólar libre frenó su suba, aunque el BCRA pierde reservas: qué pasa tras la Ley de Bases

El dólar está en el centro de la escena del mercado con ahorristas cada vez con más inquietud por la evolución que pueda tener en las próximas semanas.

Las miradas no se centran sólo en el dólar libre, en el MEP o en el "contado con liqui" sino también en el oficial, con la política confirmada de mantener el 2% mensual del crawling peg.

Ayer puntualmente se frenó la suba en la versión libre, con un leve descenso a $ 1.355 mientras que las últimas operaciones en el MEP y en CCL se hicieron a $ 1.331 y $ 1.347 respectivamente.

Los operadores miran no sólo las cotizaciones sino también el balance del BCRA al cierre. Las reservas de la entidad monetaria generan dudas y ello impacta en el riesgo país. Hay una relación directa entre el precio de los bonos y los dólares que tiene en las arcas el BCRA, una muestra de la capacidad de pago de la deuda.

Ayer vendió u$s 85 millones sumando poco más de u$s 160 millones en las últimas dos jornadas. Otro indicador clave es el volumen de negocios que ayer trepó 80% reflejando que hubo más liquidación de exportadores, pero con mayor demanda de importadores.

Reservas

"Creemos que el mercado ya ha trasladado su atención hacia la normalización del tipo de cambio en un contexto en el que la acumulación del BCRA se viene moderando en los últimos meses, el flujo a futuro no es alentador y la brecha cambiaria reaccionó levemente (a 47,2% desde 42,4% la semana pasada)", destacó un informe de Porfolio Personal Inversiones.





"Cabe destacar que, en el tercer trimestre, la meta del FMI incluye una caída de reservas netas de u$s 2.200 millones (probablemente considerando los u$s 2.600 millones de pago de deuda que vencen el 9 de julio, pero no un saldo rojo en el mercado cambiario oficial), pero no podemos descartar que el hecho pueda poner alguna presión extra sobre las expectativas de normalización del tipo de cambio", agregaron desde la sociedad de bolsa.

"Por otro lado, el INDEC publicó sus estimaciones trimestrales de tenencias de deuda local y extranjera. Según los datos, durante el primer trimestre de 2024, los inversores no residentes recuperaron algunas tenencias de bonos soberanos en dólares. En concreto, la participación de los no residentes aumentó del 46,8% en el cuarto trimestre del 2023 al 47,8% en el primer trimestre del año. Cabe destacar que este aumento se produjo en el primer trimestre bajo la gestión de Milei. Además, este aumento se explicó por el aumento de las tenencias bajo legislación local, lo que valida el cambio de expectativas entre los inversores extranjeros", concluye el informe de PPI.

El futuro del cepo

Ayer hubo una señal importante para el futuro del cepo. El presidente Javier Milei retuiteó un posteo de Darío Epstein, un aval a su contenido.

El mismo destacaba que "no hay ninguna duda que el cepo es una porquería (heredada). Y tampoco hay ninguna duda que el Presidente y sus Ministros están en contra del cepo. El punto es levantarlo de forma tal de no generar un daño mayor. Romper todo es un minuto. Construir lleva tiempo". La señal de Milei entonces es la misma de siempre y que apoya la postura de Caputo: no se van a apresurar en la liberación del cepo.

En las operaciones a futuro ayer, salvo para este fin de junio, se mantuvieron las alzas. A fin de año se operó a $ 1.222 con un incremento de 5 pesos en el día. Llegó a operarse hace un mes en torno a los 1.140 pesos.



Esto implica que en la segunda mitad del 2024 los operadores apuestan a un alza de 33% en el tipo de cambio oficial. En el peor escenario, de no cumplirse con el "crawling peg" del 2% mensual, tampoco se está esperando un aumento o disparada del tipo de cambio. Lo que está claro es que hay dudas sobre cuál va a ser el próximo régimen cambiario y monetario en la Argentina. Falta luz ahí.