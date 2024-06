Uno de los economistas más escuchados decretó el final del dolar diferenciado

La decisión del Gobierno de mantener al dólar oficial prácticamente planchado, con una actualización del 2% mensual muy por debajo de la inflación, hoy genera tensión en los mercados.

El actual esquema cambiario llevó esta semana a la brecha entre el oficial y el blue a un 50%, el valor más alto desde la devaluación llevada a cabo por Luis Caputo en diciembre, una situación que incluso criticó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último staff report.

Esto mismo analizó el economista Enrique Szewach, titular del IERAL de la Fundación Mediterránea, en diálogo con Radio Rivadavia, donde analizó el debate actual entre el FMI y el Gobierno .

FMI y dólar: el análisis de Enrique Szewach

En su último staff report, el FMI señaló una serie de contradicciones que "no le gustan" de la macroeconomía actual. Según Enrique Szewach, la entidad se opone al dólar blend: "El FMI dice: 'No me gusta que vos tengas el tipo de cambio de esta manera'", sin embargo, le "perdona" esto al Gobierno por las medidas fiscales tomadas.

Y profundizó: "El Fondo le dice: 'Mira si vos querés un nuevo acuerdo, lo que yo tengo en la cabeza es una política monetaria normal, la tasa de interés positiva, superávit fiscal, un dólar libre o flotación administrada y bimonetariedad a la peruana o a la uruguaya".

"No esa cosa que quiere Milei de que emitir pesos sea delito de lesa humanidad y dolarización endógena y todas estas cosas que propone el presidente", marcó el especialista de IERAL.

Para él, "esa es la discusión" vigente entre el FMI y el Gobierno, que significa que "Argentina tiene un sistema cambiario que al Fondo no le gusta, aunque le perdona que lo tenga así, pero que le dice: 'Mirá, este este no es el modelo que yo quiero'".

Como solución al problema del dólar blend que "no le gusta" al FMI, Szewach propone eliminarlo "devaluando el oficial para que sea equivalente a lo que es hoy el dólar oficial más el blend" .

De esta forma, habría un solo tipo de cambio, aunque sería necesaria una nueva devaluación que impactaría en la inflación, indicador clave que Milei y Caputo no desean ceder.

Respecto a la devaluación, Szewach cree que "tenemos un problema", ya que, aunque la insistencia de Milei sobre que "la competitividad es un tema de la economía real y no se arregla con una devaluación" es cierta, no se están llevando a cabo las medidas para resolver esta cuestión.

El problema de competitividad que se está agravando en la Argentina "se arregla con desregular la economía, bajar impuestos, mejorar la logística y bajar el riesgo argentino".

Sin embargo, para Szewach el problema reside en que "ni se está desregulando la economía, ni se están bajando impuestos, ni se está bajando el costo argentino ".

"Entonces, si vos juntas que el FMI dice 'Este mercado de cambio no sirve', la realidad que dice 'Mira que vos estás devaluando al dos y la inflación viene al cuatro y te estás comiendo toda la devaluación original de diciembre', la otra realidad es que el real brasileño se está devaluando constantemente y, además, no vas a comprar reservas, cuando metes todo ese en el cóctel, las expectativas respecto de que esta política cambiaria siga sin problemas empiezan a ser melladas, y cuando estas expectativas te juegan en contra, se refuerza la necesidad de que hagas algo", concluyó el especialista de IERAL