Una iniciativa oficial, otra en estudio en el más alto nivel del Gobierno, y varias privadas apuntan a profundizar el papel del mercado de capitales para financiar y canalizar ahorros, con promesas de rentabilidad, hacia la industria de real estate y el circuito inmobiliario. Aun cuando en los bancos están atentos a la posibilidad de securitizar hipotecas una vez que se incremente la demanda atraída por la baja de las tasas de interés que comenzó a vislumbrarse en los créditos UVA desde hace un mes. La idea más relevante que está en estudio en sectores del mercado financiero vinculados con desarrollos inmobiliarios apunta a instrumentar la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSeS y que es el reaseguro del pago de jubilaciones y pensiones, pueda invertir en hipotecas. Podrían ser a través de distintos tipos de vehículos en estudio y estaría basado en la reglamentación actual del Fondo. La aspiración de los impulsores de la iniciativa, que ya le hicieron llegar la idea al presidente Javier Milei, es que el FGS pudiera invertir hasta el 20% de sus tenencias en instrumentos vinculados con las hipotecas. De esa forma, dotaría de fondos al financiamiento de desarrollos y la compra de viviendas. Los bancos vienen empujando hace tiempo la posibilidad de securitizar las hipotecas, y creen que ese sería un punto de despegue. Actualmente, el Fondo administra unos u$s 76.000 millones. Un 20% permitiría movilizar al sector más de u$s 15.000 millones. Un segundo empuje de magnitud provino de la iniciativa de la CNV que la semana pasada puso en marcha una serie de reformas para agilizar la emisión de títulos valores en el mercado a través de una desregulación del sistema de autorizaciones actual. Como lo explicó El Cronista, fuentes oficiales consignaron que las normas sujetas a consulta de los actores del mercado facilitarían que los fideicomisos financieros para desarrollo inmobiliario usen los regímenes automáticos de bajo y de mediano impacto, simple o ampliado. “Eso les da a los desarrolladores la posibilidad de estructurar un fideicomiso financiero y conseguir fondeo de mercado con menor demora regulatoria”, indicaron. “Si funciona bien, podría facilitar proyectos de construcción, real estate, infraestructura privada o desarrollos con flujo futuro de fondos”, confió una voz del sector de Real Estate. Del lado de los privados, se conocieron ya dos instrumentos canalizadores de inversión en real estate que ofrecen renta casi asegurada. Una, bajo el supuesto de la futura valoración del metro cuadrado usado en zonas urbanas. Otra, de la explosión de valores que se espera con la construcción en zonas muy demandadas de servicios, como es la de Añelo, el corazón administrativo de Vaca Muerta. Por un lado, Ignacio Abuchdid, CEO de Grupo IEB, anunció la creación del primer Real Estate Investment Trust (REIT) o Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria, que gerenciará él mismo junto con el influencer y empresario del sector Beltrán Briones. “Invertir en real estate en Argentina es eficiente para pocos e inaccesible para la mayoría. Tickets altos. Cero liquidez. Información opaca. Y dificultad para diversificar. Eso cambia ahora”, sostuvo en las redes sociales Abuchdid tras presentar la iniciativa en ExpoEFI. El vehículo será lanzado el próximo 10 de junio e invertirá exclusivamente en departamentos, casas y oficinas ya terminadas, con renta, en CABA. “No es un fondo de desarrollo. No es promesa de obra futura. Es renta inmobiliaria real, desde el primer día”, precisó. E indicó que el fondo compra activos inmobiliarios ya operativos, cobra alquileres mensuales y distribuye esa renta en forma de dividendos trimestrales. Asegura que tendrá liquidez con su cotización en Bolsa, que podrá ser negociada por cualquier broker o plataforma. Estiman integrar un fondo de entre u$s 20 millones y u$s 50 millones. En paralelo, y con la principal fuente de recursos de la economía argentina en el centro, Idero, la constructora pionera en el desarrollo habitacional y de estructuras de negocios en Añelo, Neuquén, anunció un fideicomiso financiero inmobiliario para invertir a partir de u$s 1000 con una renta inmediata en dólares. “Espacio Añelo”, se denomina el fideicomiso, que toma el nombre del proyecto que financiará el complejo de real estate corporativo, el primero aprobado por la CNV. Se trata de 20 departamentos de 52 m2 en el Edificio 2. Las ganancias del inversor se generan con los alquileres, con renta mensual en dólares, así como por la eventual venta de los departamentos una vez que finalice el plazo del fideicomiso. La rentabilidad estimada se ubica entre 8% y el 12% anual en dólares, por encima del promedio del mercado residencial tradicional, siendo hoy del 10,88 por ciento.