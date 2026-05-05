El narcotraficante peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, acusado de haber ordenado el brutal femicidio de tres jóvenes en Florencio Varela, fue extraditado a la Argentina en el marco de un operativo internacional coordinado por la Policía Federal Argentina (PFA) y supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional. La extradición se concretó el lunes por la noche, cuando una comisión integrada por efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional y del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) arribó a la Base Aérea de El Palomar con cuatro detenidos trasladados desde Perú y Paraguay. Entre ellos, el principal señalado en la causa conocida como “Triple homicidio de Varela”. Según informó la fuerza, se trató de “un procedimiento de gran magnitud” que incluyó la coordinación con autoridades judiciales extranjeras y el despliegue de una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina. La comitiva había partido el 3 de mayo hacia Lima, donde tomó custodia de “Pequeño J”, quien registraba un pedido de captura vigente a requerimiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez. El caso por el que se lo acusa conmocionó al país en septiembre del año pasado. Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron captadas mediante engaños, secuestradas, torturadas y asesinadas en una vivienda de Florencio Varela, en un hecho que los investigadores vincularon a una estructura narcocriminal. De acuerdo con la principal hipótesis judicial, el crimen respondió a un ajuste de cuentas vinculado a droga o dinero retenido. Los investigadores sostuvieron que “Pequeño J” habría ordenado la ejecución y contratado a sicarios para llevarla adelante. Además, se indicó que el tormento fue grabado y transmitido en vivo a un grupo cerrado como mensaje intimidatorio. En esa transmisión, el líder habría advertido: “Así le va a quien me roba”. El acusado, de 23 años y de nacionalidad peruana, también era conocido como “Julito” y, según las pesquisas, no registraba antecedentes visibles en barrios donde operan redes narco de la Ciudad de Buenos Aires, aunque se presumía que su área de influencia se extendía en el sur del conurbano bonaerense. Además de Valverde Victoriano, el operativo incluyó la extradición de otras tres personas: un ciudadano peruano imputado por “abuso sexual agravado”, un argentino requerido por “confabulación para la comercialización ilícita de estupefacientes” por la Justicia federal de Santa Fe y un ciudadano paraguayo acusado de “acopio de armas de fuego”. En la causa por el triple femicidio ya habían sido detenidas otras cuatro personas, imputadas por homicidio agravado: Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28).