Este viernes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo aumento para jubilados y pensionados de la entidad que comenzará a correr con los haberes de junio 2026.

Así, en el sexto mes del año, los beneficiarios cobrarán sus haberes con un aumento del 2,58% como consecuencia del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a abril .

Pese a que el porcentaje de aumento se conoce desde mediados de mes, cuando el INDEC publicó el IPC de abril, ahora se confirmaron los nuevos topes mínimos y máximos jubilatorios.

La suba, publicada en la Resolución 139/2026 de ANSES, corresponde al ajuste mensual que la entidad aplica sobre todos sus pagos en base al último dato vigente de inflación. De esta forma, el aumento será de un 2,58%.

Además de jubilados y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), también se definieron nuevos topes para la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Happy senior couple using smartphone together on couch at home Fuente: Shutterstock Geber86

Por otro lado, a través del Decreto 399/2026, ANSES confirmó un nuevo pago del bono de $ 70.000 a los jubilados con haberes más bajos, lo que se sumará al aumento correspondiente.

Cabe señalar también que todos estos grupos serán beneficiarios el mes entrante de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAD) o aguinaldo, que corresponde al 50% de sus haberes.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en junio 2026?

Con el incremento anunciado este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en el calendario de pagos una suma total de $ $403.317,99.

Así lo dispone el artículo 1° de la Resolución publicada este viernes: “Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de junio de 2026 será de $ 403.317,99″.

Este grupo recibirá, además, el pago de $ 70.000 correspondiente al bono mensual de ANSES, por lo que la jubilación mínima ascenderá a $ 473.317,99 .

Mientras tanto, el “haber máximo vigente a partir del mes de junio de 2026 será de $2.713.948,17″, sin bono incluido, ya que se paga a los titulares de la mínima o un proporcional hasta llegar a $ 473.317,99.

Aguinaldo para jubilados ANSES: cuánto me corresponde

A esto se la sumará el pago de la primera cuota del aguinaldo, que contempla el 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos 6 meses. Significa que se debe tomar la mejor remuneración sin bono ($ 403.396,63, en el caso de la mínima) y dividirla a la mitad ($ 201.698,32).

Por lo tanto, los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 403.396,63 + $ 201.698,32 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) y recibirán un total de $ 675.094,95.

En contraste, los titulares del haber máximo recibirán $ 1.356.974 extra y sus haberes con SAC ascenderán a $ 4.070.922 en junio 2026.

PUAM y PBC: cuánto cobro en junio 2026

En la misma resolución, ANSES también aplicó la suba del 2,58% para los titulares de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones que paga a quienes no hayan alcanzado algún requisito jubilatorio.

Estas asistencias son inferiores a las jubilaciones, aunque los titulares de PUAM reciben también el bono de $ 70.000 extra que pasa ANSES mes a mes, no así quienes cobran PBU.

De esta forma, la PUAM queda en $ 322.654 en junio 2026 por el aumento del 2,58%. A esto se le suma el bono, que lo lleva a $ 392.654 en total .

Por su parte, el monto previsto para PBU en junio 2026 es de $ 184.499,57.

Fecha de cobro junio 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados

Por otro lado, ANSES ya confirmó las fechas del calendario de pagos para jubilados y pensionados en junio 2026.

Cabe aclarar que ANSES realizará la liquidación del SAC de manera automática junto con el pago de los haberes de junio, por lo que las fechas quedan de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados de la mínima

Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.

Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.

Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.

Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.

Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.

Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.

Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.

Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.

Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.

Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superen la máxima: