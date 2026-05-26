Por qué podrías dejar de cobrar en mayo y cómo evitar la suspensión. Foto (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma con las fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para junio 2026.

Además, actualizó los topes de ingresos para acceder tanto a la AUH como al SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares).

El ajuste aplicado por la ANSES responde a la movilidad vigente que se actualiza por el IPC y tiene como fin destinar las prestaciones sociales a aquellos grupos familiares que se encuentran por debajo del umbral de ingresos establecido.

Cuánto cobrarán los titulares de la AUH en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento del 2,6% a las asignaciones familiares en junio de 2026, lo que impactará directamente en el valor de la Asignación Universal por Hijo.

El incremento se aplica según lo establecido por el Decreto 274/2024 que define una fórmula de movilidad mensual basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC.

Con este mecanismo, el monto total de la AUH ascenderá a $144.562 por hijo durante junio de 2026.

Es fundamental recordar que, por sistema, ANSES no transfiere el 100% del monto de forma directa. El organismo deposita mensualmente el 80% del haber, mientras que el 20% restante se retiene como garantía del cumplimiento de los controles de salud y educación.

Los beneficiarios de la AUH percibirán un incremento en sus haberes a partir de mayo de 2026 (Fuente: Archivo).

Calendario de pagos AUH junio 2026: fechas de cobro confirmadas

El cronograma informado por ANSES se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera: