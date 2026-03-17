La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente al mes de marzo, con cambios por los feriados del lunes 23 y martes 24. Todas las prestaciones incluidas en el cronograma perciben el aumento por movilidad del 2,88% dispuesto para este período. Este mecanismo busca que los ingresos de jubilados y pensionados acompañen la evolución de los precios, en un contexto donde la inflación sigue impactando en el poder de compra de los adultos mayores. A partir de abril de 2026, las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento del 2,89%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que se actualiza mensualmente según la inflación. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, publicado por el INDEC. Con este aumento, los montos quedarán de la siguiente manera: El refuerzo extraordinario continuará otorgándose completo a quienes perciben la jubilación mínima. En tanto, quienes cobren montos superiores recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido. Aquellos que superen ese límite no accederán al refuerzo. Además de las jubilaciones y pensiones, el organismo previsional también aplicará la actualización a asignaciones familiares y prestaciones sociales.