El Gobierno dará de baja a todos los titulares a menos que cumplan este requisito.

Ya es oficial | El Gobierno enviará inspectores casa por casa para revisar pensiones y podrá dar de baja prestaciones

Como adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni, en su primera conferencia de prensa del 2026, el Gobierno envió al Congreso un paquete de medidas con el fin de avanzar en una reforma estructural.

Entre las nuevas normativas, confirmó cambios que se aplicarán sobre las Leyes de Discapacidad y Educación Superior, lo que dejará a un porcentaje de beneficiarios sin percibir aumentos en su prestación social.

Cambian las pensiones por discapacidad: quiénes no recibirán aumentos

El Ejecutivo anticipó que se modificarán las leyes de discapacidad y educación superior que fueron aprobadas en 2025 en el Congreso de la Nación.

“El Gobierno anterior nos dejo un estado fundido sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos y a las prestaciones sociales que tanto dicen defender”, denunció Adorni, en conferencia de prensa.

Adiós a la pensión por discapacidad

En esta línea, sostuvo que las leyes mencionadas vienen a traer una misma lógica de “ repartir plata que no hay y forzarnos a emitir” . “ Nos conducen a fundirnos solo en la pobreza ”, apuntó.

Por tales motivos, el Jefe de Gabinete de Ministros anticipó que “ van a dar aumentos solo a los que tienen incapacidad para trabajar , no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regalo un certificado” .

Adiós a las pensión por discapacidad: quiénes serán auditados

El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de conversación de oficio de todas las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad otorgadas antes de septiembre de 2025.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, implica no solo un cambio de registro, sino una instancia de verificación y auditoría sobre miles de beneficiarios.

El nuevo esquema responde a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793). A partir de ahora, las prestaciones pasarán a denominarse Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

El proceso de conversión de oficio alcanza a todas las pensiones otorgadas por la antigua ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) antes del 22 de septiembre de 2025.

Puntos clave de la medida: