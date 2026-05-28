La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un dato esperado por miles de familias en Argentina. Con el inicio de junio cada vez más cerca, ANSES publicó el calendario oficial para el cobro de la AUH y también actualizó los topes de ingresos.

El nuevo esquema impactará directamente en quienes reciben la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares del SUAF. Además del cronograma, el organismo ratificó un aumento que modificará los montos a cobrar durante junio de 2026.

Aunque muchos beneficiarios ya esperaban una actualización, el detalle confirmado por ANSES trae cambios importantes. El incremento responde a la fórmula de movilidad mensual que se ajusta según la inflación informada por el INDEC.

Calendario de pagos AUH junio 2026: fechas confirmadas por ANSES

El cronograma de pagos de junio ya fue oficializado por ANSES. Las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del DNI.

El nuevo esquema impactará directamente en quienes reciben la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares del SUAF. Foto: Shutterstock

Como sucede habitualmente, los pagos comenzarán durante la segunda semana del mes. El esquema alcanzará a todos los titulares de la AUH en Argentina.

Estas son las fechas confirmadas para cobrar la AUH en junio de 2026:

DNI terminados en 0 : lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1 : martes 9 de junio.

DNI terminados en 2 : miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3 : jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4 : viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5 : martes 16 de junio.

DNI terminados en 6 : miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7 : jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8 : viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Desde ANSES recomiendan consultar el calendario oficial para evitar demoras. También sugieren verificar los datos personales y bancarios antes de la fecha de cobro.

ANSES confirmó cuánto cobrarán los beneficiarios de AUH en junio 2026

ANSES aplicará en junio un aumento del 2,6% para las asignaciones familiares. La suba alcanza directamente a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con este ajuste, el monto total de la AUH llegará a $144.562 por hijo durante junio de 2026. El incremento se basa en el mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024.

Estos son los puntos más importantes sobre el nuevo monto confirmado por ANSES:

La AUH tendrá un aumento del 2,6% en junio.

El valor total será de $144.562 por hijo.

El ajuste se calcula según el IPC publicado por el INDEC.

La actualización corresponde a la fórmula de movilidad mensual.

ANSES recordó además que el pago no se acredita completo todos los meses. El organismo deposita el 80% del haber y retiene el 20% restante.

Ese porcentaje retenido se libera una vez que se presentan los controles de salud y educación obligatorios. Por eso, muchas familias deberán mantener actualizada la documentación correspondiente.

Con el nuevo ajuste, el monto total de la AUH llegará a $144.562 por hijo durante junio de 2026. (Foto: ANSES)

ANSES actualizó los topes de ingresos para AUH y SUAF

Además de confirmar el calendario de pagos, ANSES actualizó los límites de ingresos familiares. Estos topes determinan quiénes pueden acceder a la AUH y al SUAF.

La medida forma parte del esquema de movilidad vigente y busca focalizar la asistencia social. El objetivo es que las prestaciones lleguen a los grupos familiares con menores ingresos.

Entre los cambios más relevantes informados por ANSES se destacan los siguientes puntos:

Se actualizaron los límites de ingresos familiares.

Los nuevos topes alcanzan a AUH y SUAF.

La medida se ajusta según la inflación.

El objetivo es mantener segmentadas las prestaciones sociales.

La actualización de ingresos puede impactar en la continuidad del beneficio para algunos hogares. Por eso, ANSES recomienda mantener actualizada toda la información registrada en Mi ANSES.