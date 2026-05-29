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Concentración

Viajes

Los datos del Balance Cambiario del Banco Central son elocuentes: durante abril, 1,5 millón de personas compraron u$s 2727 millones, lo que da un promedio de casi u$s 2000 por persona. En tanto, unos 750.000 vendieron u$s 435 millones, por lo que las compras netas por parte de personas humanas fueron de u$s 2292 millones.

En cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de abril, se estima que unos u$s 1200 millones quedaron depositados en bancos locales y u$s 400 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos u$s 600 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de “servicios y otros corrientes” realizados con tarjetas de crédito.

Volumen operado

En abril, el volumen operado en el mercado de cambios fue de u$s 41.410 millones, un 23% más que en abril del año pasado. Este total equivalió a un volumen promedio diario de u$s 2070 millones.

El aumento interanual en el volumen estuvo explicado por una suba del 21% en las operaciones de las entidades con sus clientes, del 11% en las operaciones entre las entidades y de las operaciones entre las entidades y el BCRA. Mientras que la operatoria entre entidades, a través del Sistema de Operaciones Electrónicas (SIOPEL), agruparon el 25% y el BCRA un 7%.

Al cumplirse un año sin cepo, que fue levantado en abril de 2025, los individuos acumulas compras por u$s 36.000 millones.

Concentración

En abril operaron 105 entidades y se cursaron operaciones con 41 monedas diferentes. El volumen operado entre las entidades autorizadas con sus clientes evidenció una elevada concentración, tanto a nivel de entidad (las primeras diez centralizaron el 86% del volumen), como por la moneda utilizada, dado que el dólar estadounidense participó en el 97% del total operado con clientes, seguido por el euro que significó poco más del 2% del total. El volumen restante se repartió entre el yuan y el resto de las monedas.

El 88% de las operaciones de cambio que se negociaron entre entidades financieras y cambiarias y sus clientes se canalizaron a través de entidades financieras privadas, mientras que los bancos públicos acumularon el 11% y el resto se operó a través de agencias y casas de cambio.

Viajes

La estimación de la cuenta Viajes y Pasajes a través del mercado de cambios resultó en egresos netos por u$s 457 millones, explicado por egresos brutos de unos u$s 813 millones e ingresos brutos por u$s 356 millones.

Un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos, señalan en el BCRA.