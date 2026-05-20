La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para el cronograma de pagos de junio y confirmó el pago de un bono superior de $ 650.000 por única vez a un grupo de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El organismo previsional también definió los incrementos del próximo mes, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En esta oportunidad, el aumento será del 2,6% para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales.

ANSES pagará un bono superior a $ 650.000 por única vez: a quiénes beneficia

ANSES actualizó para junio los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU). Se trata de la ayuda económica que se entrega por única vez a familias que hayan celebrado el nacimiento de un hijo , adopción o matrimonio.

Uno de las prestaciones más destacadas corresponde al refuerzo por adopción, que pasará el próximo mes a cobrarse $ 492.366 a $ 505.070. Este beneficio está destinado a titulares que hayan concretado legalmente una adopción .

Además, los titulares de este extra también recibirán la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este marco, el monto para las familias con un hijo será de $ 115.968.

Sin embargo, aquellas familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento. En esos casos, el monto total de la AUH será de $ 144.960.

Por lo que quienes cobren las dos prestaciones (Asignación por Adopción y la AUH) y además hayan presentado la libreta cobrarán un total de $ 650.030 en junio.

Asignación Familiar por Adopción: quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita para poder cobrar

El trámite para solicitar esta asignación puede realizarse de manera presencial o digital . Si se decide realizarlo de forma presencial, hay que seguir estos pasos:

Juntar la documentación detallada más arriba,

Solicitar un turno en ANSES,

Presentarse a la oficina asignada,

Dar seguimiento al trámite.

Los grupos que pueden solicitar estos bonos son:

Personas en relación de dependencia y monotributistas.

Titulares del Fondo de Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez.

Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la AUH y/o Asignación por Embarazo.

Paso a paso: como solicitar la Libreta AUH

El trámite puede realizarse de manera online a través de la página oficial de ANSES o mediante la app móvil. En caso de inconvenientes para enviarla por internet, también es posible presentarla en una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo.

Para solicitar el documento de forma online se deben seguir los siguientes pasos: