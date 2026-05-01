Cerca de 3 millones de adultos mayores en Colombia recibirán a partir del 20 de mayo el pago del cuarto ciclo del programa Colombia Mayor, el subsidio mensual que el Estado destina a quienes llegaron a la vejez sin pensión y se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. El monto es de $230.000 pesos. Para millones de hogares colombianos, esta transferencia es el único ingreso fijo con el que cuentan mes a mes. La fecha exacta del desembolso varía según el municipio y el operador asignado, pero el ciclo 4 de 2026 tiene como fecha de inicio el 20 de mayo, según el cronograma oficial publicado por Prosperidad Social a comienzos del año. El programa Colombia Mayor está dirigido a los adultos mayores que no reciben ninguna pensión y que viven en condiciones de pobreza extrema o vulnerabilidad económica. Para acceder, las mujeres deben tener al menos 60 años y los hombres, al menos 65 años. El valor del subsidio es de $230.000 pesos por mes, un aumento significativo frente a los $80.000 que se pagaban antes del ajuste aprobado por el Gobierno Nacional. Los beneficiarios reciben el pago a través de distintos mecanismos según su municipio: SuperGIROS, Bancolombia, corresponsales bancarios o puntos autorizados por el operador Fiduprevisora, entidad encargada de administrar el programa. Para saber si está incluido en el programa, usted puede consultar directamente en el portal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entidad que gestiona el listado oficial de beneficiarios. También puede acercarse a la alcaldía de su municipio, que maneja la base de datos local de inscritos. Si usted cumple los requisitos pero no está registrado, puede solicitar su inscripción en la alcaldía. El proceso de selección tiene en cuenta el puntaje del Sisbén: en la práctica, pertenecer a los niveles A o B es el principal criterio de acceso al programa. El salto de $80.000 a $230.000 pesos representa casi el triple del valor original del subsidio. El ajuste fue anunciado oficialmente por la Presidencia de la República en diciembre de 2025 y entró en vigor con el primer ciclo de 2026, beneficiando a más de 3 millones de personas en todo el territorio nacional. Cada ciclo de pago implica una inversión de más de $708.000 millones de pesos por parte del Estado. El programa existe desde 2003, cuando se creó como Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM), y con los años se convirtió en el principal mecanismo de protección económica para la vejez fuera del sistema pensional formal. En Colombia, menos del 30% de los adultos mayores cuenta con una pensión.