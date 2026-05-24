La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante junio 2026 se acreditará un bono de $ 367.000 a un grupo de beneficiarios. El organismo informó que la asistencia no se otorga de manera automática, sino que solo pueden acceder quienes reúnan las condiciones exigidas por la reglamentación actual.

Se trata de un respaldo económico que podrá ser cobrado por más de seis meses seguidos. Concretamente, tiene como principales destinatarios las familias de los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa justa, para que así puedan acceder a la canasta básica.

ANSES: quiénes podrá cobrar el extra de $ 367.000 en junio 2026

En esta oportunidad, el beneficios cruciales que otorga la ANSES es la Prestación por Desempleo, que tiene como propósito beneficiar a quienes hayan sido desvinculados sin causa justificada. Así, se busca acompañar a los trabajadores en su proceso de reinserción laboral.

Este programa alcanza tanto a empleados registrados en relación de dependencia como a quienes trabajaban en el rubro de la construcción, a través del régimen de la Ley 25.371.

El trámite deberá ser realizado en los 90 días posteriores al despido. Los casos posibles son los siguientes:

Trabajadores permanentes : tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

La prestación por desempleo es un subsidio que busca brindar respaldo económico a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin causa justa.

ANSES: cuánto se cobra por la prestación por desempleo en mayo

El bono liquidado por ANSES está ligado de forma directa con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Luego de que el Gobierno de Javier Milei definiera por decreto a través de la Resolución 9/2025 el aumento del Salario Mínimo, esta prestación verá incrementos escalonados en los próximos meses.

Como el valor oficial pasará a ser $ 367.000 a partir del 1 de junio, la actualización para el quinto mes del año deja estos montos:

Monto mínimo : la prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $183.500 .

Monto máximo: el beneficio tampoco podrá pasar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $367.000.

Para saber cuánto corresponde, se debe calcular el equivalente al 75% de la mejor remuneración percibida durante los últimos 6 meses previos a la desvinculación.

El organismo previsional paga el extra desde dos hasta 12 meses según la cantidad de tiempo que el trabajador haya prestado servicios. Además, quienes sean mayores de 45 años podrán acceder a un cobro de hasta 18 meses.

ANSES: cuáles son los requisitos y cómo tramitar la prestación por desempleo

Los trabajadores que deseen tramitar la prestación por despido deberán hacerlo de forma presencial en alguna oficina de ANSES con turno previo. Para hacerlo de forma virtual, se necesitará Clave de la Seguridad Social y utilizar el servicio de Atención Virtual.

Los documentos necesarios son los siguientes:

DNI (original y copia).

Documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador : nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa : telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

No renovación de un contrato a plazo fijo : copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal : copia certificada del acta o partida de defunción.

En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

Dónde y cómo se cobra la Prestación por Desempleo

Una vez que se cargue la solicitud y la misma sea aprobada por la ANSES, el cobro de la asignación por desempleo se cobrará a través de una “Caja de Ahorro de la Seguridad Social”. Así, podrás retirar el monto por una sucursal y posteriormente, le darán una tarjeta de débito para operar desde un cajero automático.

El trámite para solicitar la Prestación por Desempleo puede realizarse de dos maneras: