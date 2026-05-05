El Gobierno de México inició este 4 de mayo la dispersión de pagos correspondientes al bimestre mayo-junio de las Pensiones para el Bienestar, beneficiando a millones de personas adultas mayores en todo el país. El apoyo económico, que asciende a 6 mil 400 pesos bimestrales, se deposita de manera directa en las tarjetas del Banco del Bienestar, siguiendo un calendario ordenado por la letra inicial del primer apellido. Sin embargo, no todas las personas podrán acceder a este pago por pensión. Aquellos adultos mayores que no cumplan con los requisitos del programa, que hayan sido dados de baja, cuya solicitud fue rechazada o que no completaron su registro, no recibirán el depósito durante este periodo, quedando fuera de la dispersión correspondiente a mayo. Quedarán sin cobrar este mes las personas adultas mayores cuyo beneficio haya sido suspendido por incumplir con las condiciones del programa, quienes no concluyeron correctamente su proceso de inscripción, así como quienes no fueron aceptados tras solicitar su incorporación. A — Lunes 4 B — Martes 5 C — Miércoles 6 y jueves 7 D, E, F — Viernes 8 G — Lunes 11 y martes 12 H, I, J, K — Miércoles 13 L — Jueves 14 M — Viernes 15 y lunes 18 N, Ñ, O — Martes 19 P, Q — Miércoles 20 R — Jueves 21 y viernes 22 S — Lunes 25 T, U, V — Martes 26 W, X, Y, Z — Miércoles 27 Para este año, la Pensión para Personas Adultas Mayores mantiene un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos para personas de 65 años o más. En paralelo, la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos a mexicanas de entre 60 y 64 años, mientras que otros programas sociales, como el de Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras, continúan con montos diferenciados según su población objetivo. El Gobierno de México y la Secretaría del Bienestar recordaron que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta bancaria. Asimismo, reiteraron que estos programas son públicos y están libres de cualquier uso con fines políticos, garantizando la entrega directa y sin intermediarios a quienes cumplen con los requisitos establecidos.