El Gobierno nacional informó cambios en el Certificado Único de Discapacidad, documento clave que habilita a los beneficiarios a acceder a derechos como el transporte público gratuito, cobertura gratuita en prestaciones de salud, exención de pago de impuestos, entre otros.

En este contexto, un grupo de titulares deberá renovar el documento tras el fin de la prórroga otorgada.

Termina la prórroga del CUD: quiénes deben renovarlo para no perder los beneficios

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) otorgó una prórroga de un año a todos los certificados con fecha de renovación entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025. De esta manera, se extendió su vigencia a la misma fecha, pero en 2026.

Sin embargo, aquellos cuyo vencimiento correspondía a 2022, 2023 o 2024 debieron ser renovados el año pasado, ya que no se encuentran alcanzados por la medida.

Con la medida, el Gobierno busca que los beneficiarios puedan ejercer el pleno de sus derechos y evitar la saturación de turnos en las juntas evaluadoras.

Qué documentos son necesarios para solicitar el CUD

Para poder solicitar el Certificado de Discapacidad se debe presentar la siguiente documentación:

Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con el diagnóstico completo.

Informes y estudios médicos recientes.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original y legible.

Si corresponde, copia del carnet de obra social o prepaga.

En caso de estar empleado, recibo de sueldo. En ausencia de empleo, recibo de sueldo del familiar a cargo.

Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.

Cuáles son las condiciones que habilitan tramitar el Certificado de Discapacidad

Los interesados en gestionar el CUD deben presentar un certificado médico que indique el origen de la discapacidad: