Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cómo se calcula y qué trabajadores pueden cobrarlo Fuente: Shutterstock / Canva

El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 ya tiene fechas definidas y millones de trabajadores, jubilados y pensionados esperan el depósito del ingreso extra más esperado del año. En algunos casos, el pago llegará antes que para otros grupos y se acreditará junto con los haberes de junio.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, equivale al 50% del mejor sueldo mensual recibido durante el semestre y deberá abonarse antes de que termine junio, aunque la ley contempla un margen adicional para algunas empresas.

En el caso de los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo confirmó que el pago se realizará automáticamente junto con el calendario habitual de haberes del sexto mes del año.

Quiénes cobrarán primero el aguinaldo en junio

Según el cronograma informado para junio de 2026, los primeros en recibir el aguinaldo serán los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, quienes comenzarán a cobrar desde el 8 de junio de acuerdo con la terminación del DNI. Luego será el turno de quienes superan la mínima, con acreditaciones previstas entre el 23 y el 29 de junio.

También cobrarán el SAC los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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Para los trabajadores registrados del sector privado, la fecha límite legal de pago será el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la legislación vigente permite un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles, por lo que algunas empresas podrán depositarlo hasta el 7 de julio.

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del medio aguinaldo se realiza tomando como referencia el mejor salario mensual percibido entre enero y junio de 2026.

Para conocer el monto correspondiente, se debe:

Identificar el sueldo más alto del semestre

Calcular el 50% de ese ingreso.

Excluir pagos extraordinarios no remunerativos o bonos excepcionales.

En el caso de los jubilados y pensionados, ANSES aplica el mismo criterio, tomando el haber mensual más alto percibido durante el semestre.

Por qué el aguinaldo es uno de los pagos más esperados

El SAC representa un alivio económico para millones de argentinos en un contexto de inflación y aumento de gastos cotidianos. Muchas familias utilizan ese dinero extra para cancelar deudas, afrontar consumos de mitad de año, ahorrar o realizar compras importantes.

Además, el pago del aguinaldo suele generar un mayor movimiento en el consumo durante junio y principios de julio, especialmente en sectores como indumentaria, electrodomésticos y turismo interno.