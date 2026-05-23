Es oficial | Aguinaldo 2026: este grupo de personas no podrán cobrarlo en el mes de junio Fuente: Archivo / Canva

Con la llegada de junio, el aguinaldo vuelve a convertirse en uno de los ingresos más esperados por millones de argentinos. El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un alivio económico clave para afrontar gastos, pagar deudas o reforzar el presupuesto familiar.

Sin embargo, no todos los trabajadores accederán a este beneficio en 2026, ya que existen varios grupos que quedan excluidos del cobro por no estar alcanzados por la legislación laboral vigente.

Qué grupos no cobran aguinaldo en junio de 2026

Aunque el aguinaldo está contemplado por ley para trabajadores registrados y jubilados, hay sectores que no reciben este ingreso extra.

Entre los principales grupos excluidos aparecen:

Monotributistas.

Trabajadores autónomos.

Empleados informales o no registrados.

En todos estos casos, la razón principal es la misma: no existe una relación laboral formal bajo dependencia, condición necesaria para que corresponda el pago del SAC.

Es oficial | Aguinaldo 2026: este grupo de personas no podrán cobrarlo en el mes de junio Fuente: Shutterstock

Los monotributistas y autónomos trabajan por cuenta propia y facturan servicios de manera independiente, por lo que no tienen un empleador obligado a liquidar aguinaldo.

En tanto, quienes trabajan en la informalidad tampoco acceden a este derecho porque no cuentan con registración laboral ni aportes formales.

Qué beneficios laborales pierden quienes trabajan en la informalidad

Además de quedar afuera del aguinaldo, los trabajadores no registrados también pierden otros derechos laborales fundamentales contemplados por la legislación argentina.

Entre ellos se encuentran:

Vacaciones pagas.

Aportes jubilatorios.

Obra social.

Licencias laborales.

Indemnización por despido.

La falta de registración laboral continúa siendo uno de los principales problemas del mercado de trabajo y afecta directamente el acceso a beneficios económicos y cobertura social.

Quiénes sí cobran aguinaldo y cómo se calcula el SAC

El pago del aguinaldo sí corresponde para:

Trabajadores registrados del sector privado.

Empleados públicos.

Personal de casas particulares registrado.

Jubilados y pensionados de ANSES.

El SAC se divide en dos pagos anuales: uno en junio y otro en diciembre.

Cada cuota equivale al 50% del mejor salario mensual cobrado durante cada semestre. En el caso del primer aguinaldo de 2026, se toma como referencia el mejor sueldo percibido entre enero y junio.

Por ley, las empresas deben abonarlo antes del 30 de junio, aunque cuentan con un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para concretar el depósito.