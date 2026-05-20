Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán en junio de 2026 una suba del 2,58% en sus haberes, en línea con la actualización mensual atada a la inflación. Además, este mes recibirán la primera cuota del aguinaldo y, en algunos casos, el bono previsional de $ 70.000.

El incremento impacta sobre todas las prestaciones previsionales y se calcula tomando como referencia el índice de inflación de abril. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima superarán los $ 473.000 con bono incluido, mientras que también se acreditará el Sueldo Anual Complementario (SAC).

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en junio 2026?

Con la actualización de junio, así quedan los montos para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales:

Tipo de prestación Haber con aumento Bono Total a cobrar Aguinaldo estimado Jubilación mínima $403.317,99 $70.000 $473.317,99 $201.659 Jubilación máxima $2.713.948,18 - $2.713.948,18 $1.356.974,09 PUAM $322.654,39 $70.000 $392.654,39 $161.327,20 PNC por invalidez o vejez $282.322,60 $70.000 $352.322,60 $141.161,30

El bono extraordinario continúa congelado en $ 70.000 y se deposita automáticamente junto con los haberes mensuales.

¿Cómo se paga el bono previsional en junio?

El refuerzo económico está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

En el caso de quienes cobran un haber superior al mínimo, el bono se entrega de manera proporcional hasta alcanzar un tope de $ 473.317,99.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de ANSES?

La primera cuota del aguinaldo se paga junto con el haber mensual correspondiente a junio. La fecha exacta depende de la terminación del DNI y del tipo de prestación que cobre cada beneficiario.

El cronograma suele distribuirse entre la segunda y la cuarta semana del mes, por lo que los jubilados y pensionados deberán consultar el calendario oficial publicado por ANSES.

¿Cómo tramitar la jubilación en ANSES?

Quienes deseen iniciar el trámite jubilatorio deben seguir una serie de pasos desde el portal oficial de la ANSES: