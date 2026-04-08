Abril llega con novedades para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además de un nuevo aumento en los haberes, los beneficiarios recibirán una actualización en uno de los bonos extraordinarios que paga el organismo previsional. Con el aumento confirmado, el monto mensual de la AUH alcanza los $ 136.666. Con la aplicación de un aumento del 2,90%, los montos de las asignaciones quedan conformados de la siguiente manera: Durante este mes, los beneficiarios de las asignaciones familiares reciben dos bonos extraordinarios: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que anunció un nuevo aumento en abril. El Complemento Leche 1000 Días está dirigido a familias que cobran la AUH con niños de hasta 3 años y a titulares de la asignación por embarazo. Este beneficio se actualiza mensualmente según la movilidad de las asignaciones familiares, por lo que su valor se elevó a $ 51.547 en abril. Este complemento es compatible con la Tarjeta Alimentar, por lo que quienes cumplen los requisitos perciben ambos beneficios de manera simultánea. Además, mantiene sus montos sin cambios desde 2024. Los valores son: El organismo previsional dio a conocer el calendario de pagos de abril para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, según la terminación del DNI: