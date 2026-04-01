La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta $ 250.000 en abril. Durante el cuarto mes el Gobierno aplicará una suba de 2,9% derivada de la inflación registrada por el INDEC durante febrero. En esta línea, diversos beneficiarios podrán acceder a una batería de extras que potenciarán sus haberes. El haber para los titulares de la asignación pasará a ser de $ 136.666, del cual se liquidará un haber neto de 80% equivalente a $ 109.332. El 20% restante aguardará la presentación de la libreta. Por su parte, quienes tengan hijos menores de edad podrán acceder a la Tarjeta Alimentar. La prestación busca garantizar el acceso a la canasta básica y contempla los siguientes montos: Sumado al Complemento Leche ($ 51.547), los beneficiarios podrán acceder hasta $ 268.941. ANSES publicó el calendario de pagos de abril para la AUH: